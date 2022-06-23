Оккупанты обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами – глава ОВА

Снаряды с фосфором запрещены при ведении войны, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды", – написал руководитель ОВА.

Живицкий опубликовал видео из одного из сел, которое оккупанты обстреляли из "Градов". На нем видно следы от фосфора.

"Снаряды с фосфором запрещены при ведении войны! Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил глава Сумской ОВА.

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