Оккупанты обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами – глава ОВА

"При обстреле Юнаковской общины россияне применили фосфорные снаряды", – написал руководитель ОВА.
Живицкий опубликовал видео из одного из сел, которое оккупанты обстреляли из "Градов". На нем видно следы от фосфора.
"Снаряды с фосфором запрещены при ведении войны! Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – отметил глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.
По данным Живицкого, оккупанты обстреливают и свои территории – 6 июня под удар попал поселок Теткино в Курской области РФ.
В Госпогранслужбе сообщили 8 июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп (БТГр) напротив Черниговской и Сумской областей, но ударная группировка для возможного повторения вторжения в Украину не зафиксирована.