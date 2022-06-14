"Фосфором жгут". Российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о применении фосфорных бомб в Украине. Аудио

Во фрагменте, который обнародовала СБУ, военнослужащий рассказывает, что увидел гражданский автомобиль и что эта машина будет расстреляна, так как руководство приказало так поступать со всеми автомобилями, в том числе гражданскими. На вопрос: "А если свои?" – он объяснил матери, что российская военная техника маркирована.

"Будет из машины дуршлаг", – поделился оккупант с матерью планами. "А если там мирные жители?.. Не судьба", – отреагировала она.

Далее, судя по разговору, военнослужащий увидел применение фосфорных боеприпасов.

"Фосфор. Еще, еще, еще. Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – сказал он.

Применение фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции, убийство мирных людей – военное преступление, напомнили в СБУ.

"Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы [для рассмотрения] в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным. Только в период с 4-го по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ", – добавили в спецслужбе. В СБУ уточнили, что этот разговор был записан на востоке Украины, где именно – не сообщается.