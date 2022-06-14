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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Фосфором жгут". Российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о применении фосфорных бомб в Украине. Аудио

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Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения
Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения
Фото: Олег Гриб / itvua.tv

Служба безопасности Украины 13 июня обнародовала в Facebook аудиозапись перехваченного разговора российского оккупанта с матерью, которая подтверждает, что российская армия применяет в Украине фосфорные боеприпасы.

Во фрагменте, который обнародовала СБУ, военнослужащий рассказывает, что увидел гражданский автомобиль и что эта машина будет расстреляна, так как руководство приказало так поступать со всеми автомобилями, в том числе гражданскими. На вопрос: "А если свои?" – он объяснил матери, что российская военная техника маркирована. 

"Будет из машины дуршлаг", – поделился оккупант с матерью планами. "А если там мирные жители?.. Не судьба", – отреагировала она. 

Далее, судя по разговору, военнослужащий увидел применение фосфорных боеприпасов. 

"Фосфор. Еще, еще, еще. Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – сказал он. 

Применение фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции, убийство мирных людей – военное преступление, напомнили в СБУ. 

"Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы [для рассмотрения] в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным. Только в период с 4-го по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ", – добавили в спецслужбе. В СБУ уточнили, что этот разговор был записан на востоке Украины, где именно – не сообщается. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/763376085108232/

Контекст:

Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.

Тем не менее местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб: в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, война России против Украины, бомба, Служба безопасности Украины
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