"Фосфором жгут". Российский оккупант в разговоре с матерью рассказал о применении фосфорных бомб в Украине. Аудио

Во фрагменте, который обнародовала СБУ, военнослужащий рассказывает, что увидел гражданский автомобиль и что эта машина будет расстреляна, так как руководство приказало так поступать со всеми автомобилями, в том числе гражданскими. На вопрос: "А если свои?" – он объяснил матери, что российская военная техника маркирована.
"Будет из машины дуршлаг", – поделился оккупант с матерью планами. "А если там мирные жители?.. Не судьба", – отреагировала она.
Далее, судя по разговору, военнослужащий увидел применение фосфорных боеприпасов.
"Фосфор. Еще, еще, еще. Фосфором жгут. С нашей стороны в хохлячую сторону полетел фосфор", – сказал он.
Применение фосфорных бомб является преступлением против человечности и нарушением Женевской конвенции, убийство мирных людей – военное преступление, напомнили в СБУ.
"Все перехваты и собранные СБУ данные войдут в материалы [для рассмотрения] в международных судах, чтобы ни одно российское преступление не осталось безнаказанным. Только в период с 4-го по 10 июня 2022 года следователи СБУ начали 594 уголовных производства по фактам совершения преступлений, связанных с открытой военной агрессией РФ", – добавили в спецслужбе. В СБУ уточнили, что этот разговор был записан на востоке Украины, где именно – не сообщается.
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
Тем не менее местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб: в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля.