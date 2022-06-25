"Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин". Блинкен заявил, что РФ уже проиграла войну

Такое мнение 24 июня на пресс-конференции в Берлине (Германия) выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Мероприятие транслировалось в YouTube Госдепартамента США.
"Украина обороняется с невероятной отвагой… а Россия уже проиграла. Целью [президента РФ Владимира] Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – сказал Блинкен.
Он отметил, что "согласно сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных".
"Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах, – подчеркнул Блинкен. – Наша разведка сообщает, что российские войска и дальше страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Населенные пункты в районе города остаются самыми горячими участками фронта, сообщили в Минобороны Украины 24 июня.
По словам замминистра обороны Анны Маляр, в случае оккупации Северодонецка и Лисичанска российские военные планируют сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска, но ВСУ "готовы к любому развитию событий".
В настоящее время российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. ВСУ проводят контрнаступательные действия на юге Украины.
По данным Генштаба ВСУ на 24 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 34 530 военных.