"Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин". Блинкен заявил, что РФ уже проиграла войну

Такое мнение 24 июня на пресс-конференции в Берлине (Германия) выразил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в YouTube Госдепартамента США.

"Украина обороняется с невероятной отвагой… а Россия уже проиграла. Целью [президента РФ Владимира] Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – сказал Блинкен.

Он отметил, что "согласно сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных".

"Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах, – подчеркнул Блинкен. – Наша разведка сообщает, что российские войска и дальше страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя".

Война России против Украины. Главное (обновляется)