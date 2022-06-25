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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин должен закончить войну, но Зеленский определит, какой будет победа – Совет национальной безопасности США

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Кирби отметил, что США уважают Зеленского (на фото) как верховного главнокомандующего украинской армией
Кирби отметил, что США уважают Зеленского (на фото) как верховного главнокомандующего украинской армией
Фото: ЕРА

Получая от Соединенных Штатов оружие для противостояния российской агрессии, Украина сама определит, как его использовать. Об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил "Голосу Америки" в интервью 23 июня.

"Борьбу ведут украинцы. Только они определяют, какие операции они будут проводить, это их право. И оснащение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь ихнее. Это украинская собственность, и они решают, как они ее будут использовать", – сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности США отметил, что Вашингтон хочет, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена.

"На самом деле [президент России Владимир] Путин должен закончить эту войну, но господин [президент Украины Владимир] Зеленский может определить, как будет выглядеть победа", – считает Кирби.

Он подчеркнул, что "украинцы уже проводят контрнаступление".

"Господин Зеленский является [верховным] главнокомандующим своими Вооруженными силами. Мы уважаем, что он имеет право определять, как он собирается использовать эти силы и как он собирается определять победу. Наша работа состоит в том, чтобы у него были доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – объяснил Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности, сообщили 23 июня 2022 года в минобороны США.

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года США нарастили поставки вооружения и приняли в мае закон о ленд-лизе.

Теги: США, оружие, война, оккупация, вооружение, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, Джон Кирби, войска, российские оккупанты
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