Путин должен закончить войну, но Зеленский определит, какой будет победа – Совет национальной безопасности США

Кирби отметил, что США уважают Зеленского (на фото) как верховного главнокомандующего украинской армией Фото: ЕРА

"Борьбу ведут украинцы. Только они определяют, какие операции они будут проводить, это их право. И оснащение, которое они получают из Соединенных Штатов, теперь ихнее. Это украинская собственность, и они решают, как они ее будут использовать", – сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности США отметил, что Вашингтон хочет, чтобы территориальная целостность Украины была полностью восстановлена.

"На самом деле [президент России Владимир] Путин должен закончить эту войну, но господин [президент Украины Владимир] Зеленский может определить, как будет выглядеть победа", – считает Кирби.

Он подчеркнул, что "украинцы уже проводят контрнаступление".

"Господин Зеленский является [верховным] главнокомандующим своими Вооруженными силами. Мы уважаем, что он имеет право определять, как он собирается использовать эти силы и как он собирается определять победу. Наша работа состоит в том, чтобы у него были доступные инструменты, чтобы сделать это наиболее эффективным способом", – объяснил Кирби.

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