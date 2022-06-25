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Американское оружие поставляется в Украину с рекордной скоростью – Совет национальной безопасности США

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Кирби назвал США самым крупным поставщиков вооружений Украине
Кирби назвал США самым крупным поставщиков вооружений Украине
Фото: EPA

Президент США Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что украинские военные будут получать всю необходимую американскую помощь. Об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил "Голосу Америки" в интервью 23 июня.

"Президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно. Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине", – сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности США отметил, что поставки в Украину идут "в буквальном смысле" каждый день, и не только от Соединенных Штатов.

"Мы – просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также предоставляют помощь в сфере безопасности Украине в разной форме", – объяснил Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности, сообщили 23 июня 2022 года в минобороны США.

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года США нарастили поставки вооружения и приняли в мае закон о ленд-лизе. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

1 июня Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS оснащаются боеприпасами с дальностью действия до 80 км.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.

В Минобороны Украины считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для победы Украины над Россией в числе прочего вооружения требуются 300 РСЗО.

Теги: США, Украина, оружие, Джо Байден, война, военные, вооружение, оборона, помощь, боеприпасы, артиллерия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, ленд-лиз
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