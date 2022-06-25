Американское оружие поставляется в Украину с рекордной скоростью – Совет национальной безопасности США

"Президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно. Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине", – сказал он.
Координатор Совета национальной безопасности США отметил, что поставки в Украину идут "в буквальном смысле" каждый день, и не только от Соединенных Штатов.
"Мы – просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также предоставляют помощь в сфере безопасности Украине в разной форме", – объяснил Кирби.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности, сообщили 23 июня 2022 года в минобороны США.
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года США нарастили поставки вооружения и приняли в мае закон о ленд-лизе. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.
Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.
1 июня Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого в том числе вошли системы реактивного огня HIMARS. По данным CNN, HIMARS оснащаются боеприпасами с дальностью действия до 80 км.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, руководство Украины заверило американскую сторону, что украинские военные не будут использовать американские РСЗО дальнего действия для поражения целей в России. В то же время посол США в Киеве Бриджит Бринк 2 июня заявила, что украинские военнослужащие сами будут определять, на какое расстояние нужно наносить удары с использованием ракетных систем залпового огня HIMARS, которые Украине предоставят США.
В Минобороны Украины считают, что Украине для перехода в контрнаступление требуется не менее 100 систем реактивной артиллерии. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для победы Украины над Россией в числе прочего вооружения требуются 300 РСЗО.