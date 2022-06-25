Американское оружие поставляется в Украину с рекордной скоростью – Совет национальной безопасности США

"Президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, насколько это возможно. Я вам скажу, это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине", – сказал он.

Координатор Совета национальной безопасности США отметил, что поставки в Украину идут "в буквальном смысле" каждый день, и не только от Соединенных Штатов.

"Мы – просто самый крупный донор, но более 40 других стран со всего мира также предоставляют помощь в сфере безопасности Украине в разной форме", – объяснил Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)