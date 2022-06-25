Кулеба – Лаврову: Всегда, когда страна становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят поставить ее на место

Нет никакой проблемы в том, что формируется коалиция государств против страны-агрессора, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лавров на пресс-конференции в Баку (Азербайджан) говорил 24 июня, что Москва будет "смотреть на поведение" Европейского союза и "следить за реальными шагами" Брюсселя, а также Молдовы и Украины, после того, как они получили статус кандидатов на вступление в ЕС. По его словам, страны ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией.

"Всегда, когда страна становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят… поставить ее на место. Поэтому здесь нет никакой проблемы в том, что формируется коалиция. Но коалиция эта – против государства, которое является агрессором, преступником", – подчеркнул Кулеба.