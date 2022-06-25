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Кулеба – Лаврову: Всегда, когда страна становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят поставить ее на место

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Нет никакой проблемы в том, что формируется коалиция государств против страны-агрессора, отметил Кулеба
Нет никакой проблемы в том, что формируется коалиция государств против страны-агрессора, отметил Кулеба
Фото: EPA

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно предоставления Украине кандидатства в члены Евросоюза являются проявлением раздражения, Москву бесит, что Украина будет членом ЕС.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лавров на пресс-конференции в Баку (Азербайджан) говорил 24 июня, что Москва будет "смотреть на поведение" Европейского союза и "следить за реальными шагами" Брюсселя, а также Молдовы и Украины, после того, как они получили статус кандидатов на вступление в ЕС. По его словам, страны ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией.

"Всегда, когда страна становится агрессором, против нее формируется коалиция государств, которые хотят… поставить ее на место. Поэтому здесь нет никакой проблемы в том, что формируется коалиция. Но коалиция эта – против государства, которое является агрессором, преступником", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, Азербайджан, МИД России, Баку, коалиция, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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