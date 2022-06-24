Лавров заявил, что ЕС и НАТО "собирают коалицию для войны с Россией"

"Когда начиналась Вторая мировая война, ведь [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету – войны с Российской Федерацией", – утверждает Лавров.

Он добавил, что Москва будет "смотреть на поведение" Европейского союза и "следить за реальными шагами" Брюсселя, а также Молдовы и Украины, после того как они получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Лавров заявил, что Евросоюз сейчас "заряжен русофобски" и он не думает, что это изменится в долгосрочной перспективе.