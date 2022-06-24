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Лавров заявил, что ЕС и НАТО "собирают коалицию для войны с Россией"

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Лавров заявил, что страны ЕС "заряжены русофобски"
Лавров заявил, что страны ЕС "заряжены русофобски"
Фото: EPA

Страны Европейского союза и НАТО формируют коалицию для войны с Россией. Такое заявление 24 июня сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым во время поездки в Баку, сообщает пропагандистское российское агентство "РИА Новости".

"Когда начиналась Вторая мировая война, ведь [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету – войны с Российской Федерацией", – утверждает Лавров.

Он добавил, что Москва будет "смотреть на поведение" Европейского союза и "следить за реальными шагами" Брюсселя, а также Молдовы и Украины, после того как они получили статус кандидатов на вступление в ЕС.

Лавров заявил, что Евросоюз сейчас "заряжен русофобски" и он не думает, что это изменится в долгосрочной перспективе.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". В дальнейшем власти РФ неоднократно оправдывали свое вторжение наличием в Украине "нацистской власти".

Теги: Россия, МИД, НАТО, Сергей Лавров, Азербайджан, коалиция, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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