План НАТО по защите стран Балтии предполагает их захват Россией и освобождение через 180 дней – премьер-министр Эстонии

"Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение страны и нашей культуры… Если вы бывали в Таллинне и знаете наш старый город и века истории и культуры, которые там есть, – все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию", – подчеркнула Каллас.
Сейчас в Эстонии, Литве и Латвии на постоянной основе базируются около 1,5 тыс. военнослужащих НАТО, которые проходят ротацию. Концепция такой обороны называется "растяжка" или "ловушка". Она предполагает, что превосходящий по силе противник будет понимать, что нападение на этот контингент спровоцирует ответ остальных сил Альянса, и поэтому откажется от атаки. В противном случае силы НАТО в странах Балтии должны будут задержать продвижение агрессора.
По мнению Каллас, события в Буче Киевской области продемонстрировали, что концепция "растяжки" не работает. Премьер-министр отметила, что солдаты из стран НАТО, которые базируются в Эстонии, также "не в восторге от идеи, что должны умереть" в случае атаки со стороны РФ.
21 июня в министерстве иностранных дел Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны. Вертолет Ми-8, принадлежащий России, 18 июня пересек границу и находился в небе над Эстонией около двух минут. В МИД инцидент назвали "крайне серьезным" и вызывающим "дополнительную напряженность". Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщала пресс-служба ведомства.
В этот же день в минобороны Эстонии заявили, что Россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге Альянса в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.