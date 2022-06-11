В МИД Эстонии вызвали посла РФ из-за слов Путина о "возвращении" Нарвы

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Рейна Таммсаара, который встречался с послом России, то, что президент Путин сказал среди прочего об эстонском городе Нарва, достойно сожаления.

"В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, – это также совершенно неприемлемо", – сказал Таммсаар.

Он также добавил, что вместо того, чтобы стремиться уважать международное право и принципы государственного суверенитета, Россия пытается использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории.

"Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России", – отметил Таммсаар.