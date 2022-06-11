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В МИД Эстонии вызвали посла РФ из-за слов Путина о "возвращении" Нарвы

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Путин завяил, что Петр I пытался "вернуть" Нарву
Путин завяил, что Петр I пытался "вернуть" Нарву
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева из-за недавнего выступления президента России Владимира Путина о Петре I. Об этом сообщил ERR.

По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Эстонии Рейна Таммсаара, который встречался с послом России, то, что президент Путин сказал среди прочего об эстонском городе Нарва, достойно сожаления.

"В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, – это также совершенно неприемлемо", – сказал Таммсаар.

Он также добавил, что вместо того, чтобы стремиться уважать международное право и принципы государственного суверенитета, Россия пытается использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории.

"Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России", – отметил Таммсаар.

Контекст:

9 июня Путин сравнил себя с Петром I, проведя параллель между завоеваниями российского царя и вторжением РФ в Украину. Также он упомянул эстонский город Нарва, с попытки отвоевать который Петр I начал Северную войну.

"То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал. И укреплял – вот что делал. Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", – заявил Путин.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Эстония, посольство, история
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