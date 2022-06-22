В Эстонии заявили о нарушении своего воздушного пространства вертолетом из России

Нарушение было зафиксировано в ночь на 18 июня.

По данным ERR, вертолет принадлежит пограничной службе России, он без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны.

Известно, что экипаж вертолета-нарушителя не выходил на связь с эстонской службой воздушного движения, также у аппарата был выключен транспондер.

В МИД Эстонии инцидент назвали "крайне серьезным" и таким, что может вызвать "дополнительную напряженность".

Передавая ноту протеста послу России, эстонские дипломаты напомнили, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгшись в Украину и продолжая массовые убийства и массовую депортацию украинцев.

Таллинн призвал Москву "немедленно вывести свои войска из Украины".

ERR отмечает, что нынешний инцидент с нарушением вертолетом воздушного пространства Эстонии – уже второй с начала года. В 2021 году подобных случаев было пять.