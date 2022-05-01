Швеция заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

В небо Швеции самолет залетал ненадолго, отметили в минобороны Фото: wikipedia.org (архив)

"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", – говорится в сообщении.

В минобороны Швеции подчеркнули, что ее службы "наблюдали за происходящим и фотографировали".

Ан-30 (по кодификации НАТО – Clank) – двухмоторный (турбовинтовой или реактивный) самолет, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Является модификацией пассажирского Ан-24.