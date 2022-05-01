Швеция заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", – говорится в сообщении.
В минобороны Швеции подчеркнули, что ее службы "наблюдали за происходящим и фотографировали".
Ан-30 (по кодификации НАТО – Clank) – двухмоторный (турбовинтовой или реактивный) самолет, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Является модификацией пассажирского Ан-24.
Инцидент произошел на фоне желания Стокгольма стать членом НАТО, против расширения которого выступает Москва.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство, Альянс способен быстро принять их.