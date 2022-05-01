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Швеция заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

В небо Швеции самолет залетал ненадолго, отметили в минобороны
В небо Швеции самолет залетал ненадолго, отметили в минобороны
Фото: wikipedia.org (архив)

В ночь на 29 апреля российский военный самолет Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции, проинформировало 30 апреля минобороны Швеции.

"Российский винтовой самолет типа Ан-30 в ночь на пятницу нарушил воздушное пространство Швеции. Самолет находился к востоку от Борнхольма, а затем летел в сторону шведской территории. Самолет на короткое время нарушил воздушное пространство Швеции, а затем покинул этот район", – говорится в сообщении.

В минобороны Швеции подчеркнули, что ее службы "наблюдали за происходящим и фотографировали".

Ан-30 (по кодификации НАТО – Clank) – двухмоторный (турбовинтовой или реактивный) самолет, предназначенный для воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Является модификацией пассажирского Ан-24.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне желания Стокгольма стать членом НАТО, против расширения которого выступает Москва.

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство, Альянс способен быстро принять их.

Теги: Россия, Швеция, самолет, военные, воздушное пространство
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