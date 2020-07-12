Цаплиенко заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство Украины. "Украерорух" опровергает

Журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что самолет "Уральских авиалиний" заходил в воздушное пространство Украины, направляясь из Анапы в Санкт-Петербург. "Украерорух" представил карту, согласно которой лайнер облетел украинскую территорию.

По версии Flightradar24, российский лайнер над Ростовской областью повернул в сторону Украины Скриншот: flightradar24.com

10 июля пассажирский самолет "Уральских авиалиний", совершавший рейс SVR346 Анапа – Санкт-Петербург, проследовал через воздушное пространство Украины. Об этом сообщил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко, приведя карты с ресурса Flightradar24.

Из приведенных данных следует, что Airbus направился на север через территорию ОРДЛО и Луганской области.

"Россияне вновь в украинском небе. Российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом – и оккупированным, и неоккупированным. Это невозможно было бы сделать без разрешения соответствующих официальных структур Украины. Для них, похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", – написал он.

Госпредприятие по обслуживанию воздушного движения в Украине 11 июля заявило в Facebook, что российский пассажирский самолет не пересекал границу Украины. "Украерорух" разместил свою версию маршрута лайнера.

В ноябре 2015 года Кабинет Министров Украины запретил транзитные полеты всех российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.