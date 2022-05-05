Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

"Российский государственный самолет подозревается в нарушении сегодня утром воздушного пространства Финляндии на восточной границе, недалеко от Кесялахти и Париккала. Пограничная служба начала предварительное следствие по делу", – говорится в сообщении.
Как отмечает Yle, российский военный вертолет Ми-17 пролетел между городами Кесялахти и Париккала 3 мая около 10.40. Вертолет пролетел на расстоянии 4–4,5 км вглубь территории Финляндии.
Это второе нарушение воздушного пространства Финляндии, совершенное российским самолетом в этом году. Предыдущее нарушение воздушного пространства произошло 8 апреля с участием российского государственного пассажирского самолета.
В ночь на 29 апреля российский военный самолет Ан-30 вторгся также в воздушное пространство Швеции.
Эти инциденты происходят на фоне желания Финляндии и Швеции стать членами НАТО, против расширения которого выступает Москва. Страны решили пересмотреть свою политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года.