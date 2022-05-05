Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии

Вертолет Ми-17 пролетел между городами Кесялахти и Париккала Фото: depositphotos.com

"Российский государственный самолет подозревается в нарушении сегодня утром воздушного пространства Финляндии на восточной границе, недалеко от Кесялахти и Париккала. Пограничная служба начала предварительное следствие по делу", – говорится в сообщении.

Как отмечает Yle, российский военный вертолет Ми-17 пролетел между городами Кесялахти и Париккала 3 мая около 10.40. Вертолет пролетел на расстоянии 4–4,5 км вглубь территории Финляндии.