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Дания и Швеция вызывают послов России из-за нарушения российским разведсамолетом их воздушного пространства

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Российский самолет вторгся в пространство Дании и Швеции
Российский самолет вторгся в пространство Дании и Швеции
Фото: depositphotos.com

Дания и Швеция вызывают послов России после того, как российский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство обеих стран.

"На завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации", – написал 1 мая министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

Министерство иностранных дел Швеции в электронном письме Al Jazeera также сообщило, что российский посол будет вызван в Стокгольм из-за вторжения российского военного самолета.

"Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел", – говорится в сообщении.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне желания Стокгольма стать членом НАТО, против расширения которого выступает Москва.

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.

Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Швеция, Дания, посольство, самолет
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