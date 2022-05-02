Дания и Швеция вызывают послов России из-за нарушения российским разведсамолетом их воздушного пространства

Российский самолет вторгся в пространство Дании и Швеции Фото: depositphotos.com

"На завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации", – написал 1 мая министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.

Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Министерство иностранных дел Швеции в электронном письме Al Jazeera также сообщило, что российский посол будет вызван в Стокгольм из-за вторжения российского военного самолета.

"Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел", – говорится в сообщении.