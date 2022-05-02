Дания и Швеция вызывают послов России из-за нарушения российским разведсамолетом их воздушного пространства

"На завтра российский посол вызван для беседы в МИД. Очередное нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в нынешней ситуации", – написал 1 мая министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод в Twitter.
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
Министерство иностранных дел Швеции в электронном письме Al Jazeera также сообщило, что российский посол будет вызван в Стокгольм из-за вторжения российского военного самолета.
"Существуют установленные процедуры для такого типа дел. Это касается, в частности, вызова представителя причастной нации в министерство иностранных дел", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел на фоне желания Стокгольма стать членом НАТО, против расширения которого выступает Москва.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля.
Финское издание Iltalehti писало со ссылкой на источники, что страны могут подать заявки на вступление в Альянс в мае 2022 года.