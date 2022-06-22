Россия имитировала ракетные удары по странам Балтии – минобороны Эстонии

Имитацию ударов Россия провела "в последнии дни" в рамках учений российских войск, сообщает издание.
Кроме того, российские вертолеты нарушили воздушную границу стран Балтии. Таких инцидентов было несколько, отметил Салм, подчеркнув, что "вертолет случайно границу не пересекает". Согласно источникам НАТО, россияне отрабатывали атаку.
Министерство обороны Эстонии считает ситуацию "очень серьезной". По словам представителя министерства, последние действия и заявления России свидетельствуют о том, что она не считает, что "Эстония заслуживает независимости".
На саммите НАТО, который пройдет 29–30 июня в Мадриде, Альянс планирует принять конкретные решения по укреплению балтийской обороны.
21 июня о нарушении воздушного пространства заявили также в министерстве иностранных дел Эстонии. Вертолет Ми-8, принадлежащий России, 18 июня пересек границу и находился в небе Эстонии около двух минут. В МИД инцидент назвали "крайне серьезным" и вызывающим "дополнительную напряженность".
Министерство вручило послу России ноту протеста, сообщала пресс-служба ведомства.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге Альянса в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.