Россия имитировала ракетные удары по странам Балтии – минобороны Эстонии

Российские военные провели учения, в рамках которых отрабатывали удары по странам Балтии Фото: EPA

Имитацию ударов Россия провела "в последнии дни" в рамках учений российских войск, сообщает издание.

Кроме того, российские вертолеты нарушили воздушную границу стран Балтии. Таких инцидентов было несколько, отметил Салм, подчеркнув, что "вертолет случайно границу не пересекает". Согласно источникам НАТО, россияне отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию "очень серьезной". По словам представителя министерства, последние действия и заявления России свидетельствуют о том, что она не считает, что "Эстония заслуживает независимости".

На саммите НАТО, который пройдет 29–30 июня в Мадриде, Альянс планирует принять конкретные решения по укреплению балтийской обороны.