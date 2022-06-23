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Страны НАТО должны быть готовы, что война в Украине будет долго, и продолжать поставки оружия – Столтенберг

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Столтенберг: У нас есть политическое и моральное обязательство оказывать существенную поддержку Украине в течение длительного времени. Столько, сколько потребуется
Столтенберг: У нас есть политическое и моральное обязательство оказывать существенную поддержку Украине в течение длительного времени. Столько, сколько потребуется
Фото: nato.int

На странах – членах НАТО лежит политическое и моральное обязательство не прекращать поставки оборонной помощи Украине. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 22 июня в ходе дискуссии, организованной Politico.

У союзников есть возможности продолжать эти поставки, подчеркнул он.

Столтенберг напомнил, что война России против Украины продолжается с 2014 года, а в феврале 2022-го началась эскалация и полномасштабное вторжение.

Отвечая на вопрос журналиста, он сказал, что НАТО готов продолжать поставки оружия Украине на нынешнем уровне "столько, сколько потребуется". По его мнению, союзникам нужно быть готовыми, что война продлится долго.

"И в этом весь мой посыл – мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, принимающим решения в столицах стран НАТО, в парламенте, общественному мнению, что у нас есть политическое и моральное обязательство оказывать существенную поддержку в течение длительного времени. Столько, сколько потребуется. Отчасти потому, что когда мы начали оказывать поддержку, мы фактически взяли на себя определенную ответственность: нельзя останавливаться в середине этих усилий, потому что они находятся в середине войны", – заявил генсек НАТО.

Война России против Украины превращается в войну на истощение, из-за чего поддержка Украины со стороны стран НАТО еще более важна, подчеркнул он.

"И я абсолютно уверен, что сигнал от союзников по НАТО будет таким: мы должны продолжать поддержку, поставлять современное оружие, тяжелое оружие, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также что НАТО должен играть свою роль в оказании поддержки", – добавил Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, военная помощь, вторжение, война России против Украины
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