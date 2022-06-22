Дуда о диалоге с Россией: Нужно так закрутить гайки, чтобы это Путин просил о разговоре

Дуда подчеркнул, что Европа должна подтвердить свою поддержку Украины и предоставить статус кандидата в члены ЕС. Также он отметил, что Польша сделает все возможное, чтобы заставить Россию соблюдать международное право.

"Это означает прекращение вооруженных действий, а во-вторых – полное восстановление [Киевом] контроля над территорией Украины, которая признается международным правом", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что это "фундаментальное стремление польской внешней политики".

В то же время Дуда считает, что нельзя бояться России, ведь враг хотел бы именно этого: "Кто боится, тот проигрывает". Он подчеркнул агрессивный характер действий РФ, который проявился не только в Украине. Польский президент признался, что ему "стыдно слушать, что нельзя унижать Россию и надо позволить ей сохранить лицо".

"Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, а ранее в Грузии и Сирии – отвратительная пропаганда", – подчеркнул он, возложив на РФ ответственность за возможный голод из-за невозможности поставить зерно из Украины.

Польский лидер напомнил, что с начала полномасштабной войны Варшава оказала военную помощь на $1,6 млрд. По его словам, Польша постоянно держит контакт, чтобы знать о потребностях Украины, и создала хаб, который помогает принимать помощь со всего мира.

"Эти потребности надо удовлетворять немедленно, поскольку счет идет на минуты или часы, там нет времени ждать днями или неделями", – считает Дуда.

Кроме того, президент Польши уверен, что Россия должна заплатить Украине репарации в размере $750 млрд, а Европа – усиливать санкции и помочь в послевоенном восстановлении. Дуда призвал дипломатов убеждать политиков, что замороженные средства россиян нужно направить на восстановление Украины.

Глава Польши также прокомментировал разговоры европейских лидеров с Путиным. Он уверен, что контакт с Кремлем поддерживать нужно, но только по инициативе РФ.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки [России] и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", – добавил Дуда.