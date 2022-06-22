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Дуда о диалоге с Россией: Нужно так закрутить гайки, чтобы это Путин просил о разговоре

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Дуда: Варшава оказала военную помощь Украине на $1,6 млрд
Дуда: Варшава оказала военную помощь Украине на $1,6 млрд
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда признался на совещании польских послов в Варшаве, что ему стыдно слышать призывы "не унижать Россию", и заявил о полной поддержке Украины Польшей не только в сфере обороны, но и на пути евроинтеграции, пишет 22 июня "Укринформ".

Дуда подчеркнул, что Европа должна подтвердить свою поддержку Украины и предоставить статус кандидата в члены ЕС. Также он отметил, что Польша сделает все возможное, чтобы заставить Россию соблюдать международное право.

"Это означает прекращение вооруженных действий, а во-вторых – полное восстановление [Киевом] контроля над территорией Украины, которая признается международным правом", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что это "фундаментальное стремление польской внешней политики".

В то же время Дуда считает, что нельзя бояться России, ведь враг хотел бы именно этого: "Кто боится, тот проигрывает". Он подчеркнул агрессивный характер действий РФ, который проявился не только в Украине. Польский президент признался, что ему "стыдно слушать, что нельзя унижать Россию и надо позволить ей сохранить лицо".

"Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, а  ранее в Грузии и Сирии – отвратительная пропаганда", – подчеркнул он, возложив на РФ ответственность за возможный голод из-за невозможности поставить зерно из Украины.

Польский лидер напомнил, что с начала полномасштабной войны Варшава оказала военную помощь на $1,6 млрд. По его словам, Польша постоянно держит контакт, чтобы знать о потребностях Украины, и создала хаб, который помогает принимать помощь со всего мира.

"Эти потребности надо удовлетворять немедленно, поскольку счет идет на минуты или часы, там нет времени ждать днями или неделями", – считает Дуда.

Кроме того, президент Польши уверен, что Россия должна заплатить Украине репарации в размере $750 млрд, а Европа – усиливать санкции и помочь в послевоенном восстановлении. Дуда призвал дипломатов убеждать политиков, что замороженные средства россиян нужно направить на восстановление Украины.

Глава Польши также прокомментировал разговоры европейских лидеров с Путиным. Он уверен, что контакт с Кремлем поддерживать нужно, но только по инициативе РФ.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки [России] и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре", – добавил Дуда.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Польша предоставляет Украине военную помощь.

1 июня Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия, изготавливающего оружие.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 7 июня объявил о подписании крупного контракта на поставки "важного на поле боя" оружия Украине.

Дуда 9 июня заявил, что Польша уже передала Украине вооружение на $2 млрд.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Дуду за военную помощь и поддержку предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Среди иностранных лидеров украинцы лучше всего относятся к Дуде и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 июня.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, Кремль, военная помощь, помощь, гуманитарная помощь, политика, Европа, российская агрессия, Анджей Дуда, война России против Украины
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