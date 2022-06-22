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Среди иностранных лидеров украинцы лучше всего относятся к Дуде и Джонсону – опрос

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К Джонсону и Дуде хорошо относятся более 90% украинцев
К Джонсону и Дуде хорошо относятся более 90% украинцев
Фото: EPA

Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Британии Борис Джонсон – иностранные руководители, к которым наблюдается самый высокий показатель положительного отношения среди украинцев – более 90% (74–76% полностью положительно, еще 15–16% – скорее положительно). Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 20 июня.

К президенту США Джо Байдену положительно относятся 89% (негативно – 6%), президенту Литвы Гитанасу Науседе – 73% (негативно – 4%), президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен – 71% (негативно – 6%), президенту Турции Реджепу Эрдогану – 59% (негативно – 19%).

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 58% (негативно – 35%), президенту Румынии Клаусу Йоханнису – 50% (негативно – 9%, не знают его – 30%), премьер-министру Италии Марио Драги – 45% (негативно – 20%, не знают его – 25%), канцлеру Германии Олафу Шольцу – 41% (негативно – 44%).

К премьер-министру Венгрии Виктору Орбану превалирует негативное отношение – 53%. Положительно относятся к нему 20%, не знают его – 20%.

К лидерам РФ и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко негативно относятся, соответственно, 97% и 95% опрошенных.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня, в нем участвовали 120 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Джо Байден, соцопрос, Виктор Орбан, Борис Джонсон, Клаус Йоханнис, Урсула фон дер Ляйен, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон, Гитанас Науседа, Марио Драги, Олаф Шольц
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