Проигрыш Украины станет провалом ЕС, европейских ценностей и НАТО – премьер Польши

"Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, но я призываю всех поддержать ее поставками оружия и всем необходимым", – сказал он.

Глава польского правительства отметил, что укрепление единства стран Альянса является как никогда важным сейчас. По мнению Моравецкого, в Украине идет война за Европу против российского империализма, а президент РФ Владимир Путин извлек из современной истории самое худшее – империализм, колониализм, национализм.

"Где будет наша надежность, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к своим привычным делам? Я надеюсь, что нет. Я уверен, что проигрыш Украины станет провалом, огромной трагедией Европейского союза, наших ценностей и НАТО", – сказал польский премьер.