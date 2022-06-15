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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Проигрыш Украины станет провалом ЕС, европейских ценностей и НАТО – премьер Польши

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Моравецкий: в Украине идет война за Европу против российского империализма
Моравецкий: в Украине идет война за Европу против российского империализма
ото: ЕРА

НАТО и Европейский союз делают недостаточно для поддержки Украины в ее войне против России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время неформальной встречи лидеров НАТО и нескольких стран, не входящих в Североатлантический союз, которая прошла в Гааге. Видео пресс-конференции опубликовала в Twitter румынская журналистка Оана Лунджеску.

"Украинские военные и украинский народ борются за важнейшие ценности Европы и свободного мира – суверенитет, свободу, право жить. И я считаю, что мы не сделали достаточно, чтобы защитить Украину, но я призываю всех поддержать ее поставками оружия и всем необходимым", – сказал он. 

Глава польского правительства отметил, что укрепление единства стран Альянса  является как никогда важным сейчас. По мнению Моравецкого, в Украине идет война за Европу против российского империализма, а президент РФ Владимир Путин извлек из современной истории самое худшее – империализм, колониализм, национализм.

"Где будет наша надежность, если Украина проиграет? Можем ли мы представить, что Украина проиграет и мы вернемся к своим привычным делам? Я надеюсь, что нет. Я уверен, что проигрыш Украины станет провалом, огромной трагедией Европейского союза, наших ценностей и НАТО", – сказал польский премьер.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша, по информации МВД Украины на 19 мая, приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали себя там не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

7 июня во время визита на польский завод Huta Stalowa Wola, который производит в том числе продукцию военного назначения,  польский премьер объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. "Мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный, контрактов на экспорт вооружений за последние три десятилетия. Это продажа оружия для украинцев", – сказал Моравецкий. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Польша, военная помощь, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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