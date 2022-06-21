Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера Польши

Отвечая на вопрос, когда он планирует принять решение об уходе с должности, Качиньский заметил, что уже покинул правительство.
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – сказал он.
По словам Качиньского, в должности вице-премьера его заменит глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо экс-вице-премьера, вероятно, будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.
Качиньский подтвердил, что уходит, чтобы сосредоточиться на руководстве партией и обеспечить ей победу на следующих выборах и статус "партии власти". По его словам, политсила "должна восстановить свою бодрость".
"Целью выборов является получение хорошего результата, а когда речь идет о PiS, то цель – победа на них и возможность власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", – сказал глава политсилы.
72-летний Качиньский – младший брат президента Польши Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. В 2006–2007 годах был премьер-министром страны. В действующее правительство Матеуша Моравецкого вошел в октябре 2020-го, занимает должность вице-премьера и возглавляет комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.
В октябре 2021 года в интервью RMF FM Качиньский заявил, что покинет правительство, подчеркнув, что "пришел с определенными заданиями", которые уже близки к реализации. Политик добавил, что "трудно иметь две работы" и он планирует сосредоточиться на руководстве партией PiS, которую будет возглавлять как минимум до 2025 года.