Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера Польши

Отвечая на вопрос, когда он планирует принять решение об уходе с должности, Качиньский заметил, что уже покинул правительство.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – сказал он.

По словам Качиньского, в должности вице-премьера его заменит глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо экс-вице-премьера, вероятно, будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.

Качиньский подтвердил, что уходит, чтобы сосредоточиться на руководстве партией и обеспечить ей победу на следующих выборах и статус "партии власти". По его словам, политсила "должна восстановить свою бодрость".

"Целью выборов является получение хорошего результата, а когда речь идет о PiS, то цель – победа на них и возможность власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", – сказал глава политсилы.