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Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера Польши

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Ярослав Качиньский планирует сосредоточиться на руководстве партией PiS
Ярослав Качиньский планирует сосредоточиться на руководстве партией PiS
Фото: EPA

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью польскому изданию PAP 21 июня заявил, что уже покинул должность вице-премьера, которую занимал в правительстве Матеуша Моравецкого.

Отвечая на вопрос, когда он планирует принять решение об уходе с должности, Качиньский заметил, что уже покинул правительство.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько мне известно, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – сказал он.

По словам Качиньского, в должности вице-премьера его заменит глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Комитетом безопасности вместо экс-вице-премьера, вероятно, будет руководить заместитель председателя офиса премьер-министра Збигнев Гофман.

Качиньский подтвердил, что уходит, чтобы сосредоточиться на руководстве партией и обеспечить ей победу на следующих выборах и статус "партии власти". По его словам, политсила "должна восстановить свою бодрость".

"Целью выборов является получение хорошего результата, а когда речь идет о PiS, то цель – победа на них и возможность власти, конечно же, в коалиции "Объединенных правых", – сказал глава политсилы.

Контекст:

72-летний Качиньский – младший брат президента Польши Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. В 2006–2007 годах был премьер-министром страны. В действующее правительство Матеуша Моравецкого вошел в октябре 2020-го, занимает должность вице-премьера и возглавляет комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

В октябре 2021 года в интервью RMF FM Качиньский заявил, что покинет правительство, подчеркнув, что "пришел с определенными заданиями", которые уже близки к реализации. Политик добавил, что "трудно иметь две работы" и он планирует сосредоточиться на руководстве партией PiS, которую будет возглавлять как минимум до 2025 года.

Теги: Польша, Ярослав Качиньский, политика, отставка, Анджей Дуда, вице-премьер, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак, Право и справедливость
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