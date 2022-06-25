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Помпео назвал вторжение РФ геноцидом украинцев и призвал США предоставить Украине танки Abrams и ЗРК Patriot

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Помпео высказался против российской агрессии
Помпео высказался против российской агрессии
Фото: ЕРА

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео призвал американские власти предоставить воюющей против России Украине в числе прочего вооружения зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и танки Abrams. Об этом он заявил 24 июня в ходе выступления в Гудзоновском институте США, сообщил "Голос Америки".

Помпео также назвал объявленное 24 февраля президентом России Владимиром Путиным вторжение российских войск в Украину "незаконной захватнической войной".

"Война Путина представляет планируемый геноцид, который является умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", – сказал экс-госсекретарь США.

Он считает, что пока Путин остается у власти, ни одна соседствующая с Россией страна не будет в безопасности.

В связи с этим Помпео призвал власти США поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который почти наверняка потребовал бы непосредственного присоединения американских военных".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Помпео возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 2018–2021 годах, когда главой Белого дома был Дональд Трамп.

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Президент Украины Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. 

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности, сообщили 23 июня 2022 года в минобороны США.

О том, что Украина просит США продать необходимые для противовоздушной обороны ЗРК Patriot, телеканал CNN сообщал, ссылаясь на источники, еще в декабре 2021 года.

19 мая 2022 года The Washington Post написала, что в состав оборонной помощи, которую намерены предоставить Украине Соединенные Штаты, войдут и комплексы Patriot. Издание "Телеграф" со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской власти сообщило, что Patriot не планируют передавать Украине.

Теги: Россия, США, оружие, война, танки, вооружение, геноцид, оборона, помощь, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Майк Помпео, войска
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