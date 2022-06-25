Помпео назвал вторжение РФ геноцидом украинцев и призвал США предоставить Украине танки Abrams и ЗРК Patriot

Помпео также назвал объявленное 24 февраля президентом России Владимиром Путиным вторжение российских войск в Украину "незаконной захватнической войной".

"Война Путина представляет планируемый геноцид, который является умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", – сказал экс-госсекретарь США.

Он считает, что пока Путин остается у власти, ни одна соседствующая с Россией страна не будет в безопасности.

В связи с этим Помпео призвал власти США поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который почти наверняка потребовал бы непосредственного присоединения американских военных".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Помпео возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 2018–2021 годах, когда главой Белого дома был Дональд Трамп.