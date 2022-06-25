Помпео назвал вторжение РФ геноцидом украинцев и призвал США предоставить Украине танки Abrams и ЗРК Patriot

Помпео также назвал объявленное 24 февраля президентом России Владимиром Путиным вторжение российских войск в Украину "незаконной захватнической войной".
"Война Путина представляет планируемый геноцид, который является умышленным уничтожением народа, по определению ООН 1948 года", – сказал экс-госсекретарь США.
Он считает, что пока Путин остается у власти, ни одна соседствующая с Россией страна не будет в безопасности.
В связи с этим Помпео призвал власти США поддержать Украину, чтобы "избежать более широкого конфликта в Европе, который почти наверняка потребовал бы непосредственного присоединения американских военных".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Помпео возглавлял внешнеполитическое ведомство США в 2018–2021 годах, когда главой Белого дома был Дональд Трамп.
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". Президент Украины Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом.
С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $8,7 млрд помощи в области безопасности, сообщили 23 июня 2022 года в минобороны США.
О том, что Украина просит США продать необходимые для противовоздушной обороны ЗРК Patriot, телеканал CNN сообщал, ссылаясь на источники, еще в декабре 2021 года.
19 мая 2022 года The Washington Post написала, что в состав оборонной помощи, которую намерены предоставить Украине Соединенные Штаты, войдут и комплексы Patriot. Издание "Телеграф" со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской власти сообщило, что Patriot не планируют передавать Украине.