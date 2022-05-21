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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине не будут передавать американские зенитные ракетные комплексы Patriot – СМИ

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Изображение ЗРК публиковал Ермак с комментарием: "Ждем"
Изображение ЗРК публиковал Ермак с комментарием: "Ждем"
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не планируют передавать Украине. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской власти проинформировал 21 мая "Телеграф".

О том, что Украина просит США продать необходимые для противовоздушной обороны ЗРК Patriot, телеканал CNN сообщал, ссылаясь на источники, еще в декабре 2021 года, до открытого вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

После начала полномасштабной войны с Россией Украина продолжала просить о поставках Patriot.

19 мая The Washington Post написала, что в числе оборонной помощи, которую намерены предоставить Украине Соединенные Штаты, войдут и комплексы Patriot.

20 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в Telegram изображение такого ЗРК и подписал: "Ждем".

"Телеграф" выяснил, что на самом деле Patriot не будут передавать Украине.

"Мы действительно просили США предоставить Украине Patriot, однако сейчас могу констатировать, что таких поставок мы не ждем. Даже если такое решение будет принято, то сроки поставок могут растянуться на годы", – объяснил собеседник издания.

Журналисты также ссылаются на данные экспертов, которые обращают внимание, что Patriot еще не получила даже партнер США по НАТО Польша, хотя контракт на две батареи был подписан еще в 2017 году.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с Raytheon.

Теги: США, Украина, Польша, война, вооружение, оборона, вторжение, война России против Украины, ракетный комплекс, Андрей Ермак, продажа
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