Есть большая разница между "завершить войну" и "победить в войне" – Яценюк

"Важнейший вопрос, который сейчас в повестке дня, – как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, что завершить войну или победить в войне. Мы должны победить в этой войне для того, чтобы спасти Украину, отстроить ее и защитить свободный мир", – сказал Яценюк.
Он считает, что Украина победит.
В ходе выступления на Киевском форуме по безопасности Яценюк заявил, что объявивший о вторжении в Украину президент России Владимир Путин является фашистом, нацистом и военным преступником.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска открыто вторглись в Украину 24 февраля.
После ухода из северных областей Украины в начале апреля оккупанты сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс и на удержании захваченных территорий на юге.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.