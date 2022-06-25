Есть большая разница между "завершить войну" и "победить в войне" – Яценюк

"Важнейший вопрос, который сейчас в повестке дня, – как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, что завершить войну или победить в войне. Мы должны победить в этой войне для того, чтобы спасти Украину, отстроить ее и защитить свободный мир", – сказал Яценюк.

Он считает, что Украина победит.

В ходе выступления на Киевском форуме по безопасности Яценюк заявил, что объявивший о вторжении в Украину президент России Владимир Путин является фашистом, нацистом и военным преступником.

Война России против Украины. Главное (обновляется)