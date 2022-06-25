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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть большая разница между "завершить войну" и "победить в войне" – Яценюк

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Яценюк считает, что Украина победит в войне с Россией
Яценюк считает, что Украина победит в войне с Россией
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Украине необходимо не просто завершить войну, которую начала против нее Россия, а победить агрессора. Такое мнение 24 июня на Киевском форуме по безопасности выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк, выступление транслировал его фонд Open Ukraine, который является организатором форума.

"Важнейший вопрос, который сейчас в повестке дня, – как завершить эту войну. И здесь большая разница между тем, что завершить войну или победить в войне. Мы должны победить в этой войне для того, чтобы спасти Украину, отстроить ее и защитить свободный мир", – сказал Яценюк.

Он считает, что Украина победит.

В ходе выступления на Киевском форуме по безопасности Яценюк заявил, что объявивший о вторжении в Украину президент России Владимир Путин является фашистом, нацистом и военным преступником.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска открыто вторглись в Украину 24 февраля.

После ухода из северных областей Украины в начале апреля оккупанты сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс и на удержании захваченных территорий на юге.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Арсений Яценюк, война, оккупация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Киевский форум по безопасности, российские оккупанты
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