Яценюк: Путин хочет ликвидировать украинскую нацию, он – фашист, нацист и военный преступник

"Путин хочет совсем уничтожить Украину, собственно, ликвидировать всю украинскую нацию, он – фашист, он – нацист, он – военный преступник", – сказал Яценюк.
Он отметил, что в связи с открытой агрессией со стороны России "возникает вопрос, как спасти страну", украинскую нацию.
"На этом историческом этапе времени нет ни одного другого пути, кроме как помочь Украине. Мы надеемся на каждую страну – члена "Большой семерки", на каждую страну свободного мира для того, чтобы восстановить, отстроить украинскую экономику", – объяснил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа.
21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.