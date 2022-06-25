Яценюк: Путин хочет ликвидировать украинскую нацию, он – фашист, нацист и военный преступник

"Путин хочет совсем уничтожить Украину, собственно, ликвидировать всю украинскую нацию, он – фашист, он – нацист, он – военный преступник", – сказал Яценюк.

Он отметил, что в связи с открытой агрессией со стороны России "возникает вопрос, как спасти страну", украинскую нацию.

"На этом историческом этапе времени нет ни одного другого пути, кроме как помочь Украине. Мы надеемся на каждую страну – члена "Большой семерки", на каждую страну свободного мира для того, чтобы восстановить, отстроить украинскую экономику", – объяснил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)