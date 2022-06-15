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Яценюк будет судиться с блогером, который распространяет фейки о его семье – пресс-служба политика

В пресс-службе Яценюка отметили, что для политика это будет уже не первый судебный процесс из-за фейков о его семье
В пресс-службе Яценюка отметили, что для политика это будет уже не первый судебный процесс из-за фейков о его семье
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет судиться с блогером с никнеймом Karabas, который распространяет фейки о его семье. Об этом 14 июня в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

В одном из своих последних видео в YouTube блогер утверждает, что семья Яценюка якобы выехала из Украины, а сам политик, "сколотивший после Майдана невероятное состояние", лишь изредка приезжает в страну.

"Российская пропагандистская ржавчина продолжает подтачивать сознание украинцев. Где-то – с размахом, где-то капает монотонно, совершая свою кислую работу. Выныривают то здесь, то там, отрабатывают ФСБшные рубли. Отвечать российским консервам – приумножать интерес к этой клоаке. Не обращать внимания – страну утопят во лжи", – отметила пресс-секретарь.

По словам Лаппо, для Яценюка это будет уже не первый судебный процесс из-за фейков о его семье.

"За ложь об Арсении Яценюке и его семье ответит некто под псевдо Кarabas. Судя по видео на YouТube, оратору не помешают прогулки на судебные заседания. Отвечать придется за очередные фейки "не проживает в Украине", о "миллиардах" и так далее. Десятки фейкометов уже получили решение судов за такое же информационное киллерство. Ответит и этот наемник. Ходить на YouТube-канал этого лица не советую без крайней нужды, чтобы не увеличивать просмотры консервам. Пусть видео смотрит суд", – подчеркнула Лаппо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5324070540987643&id=100001542495756

Контекст:

Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины с февраля 2014 года по апрель 2016-го, до этого был спикером Верховной Рады (2007–2008), главой МИД Украины (2007), министром экономики (2005–2006).

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, российская пропаганда, фейк
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