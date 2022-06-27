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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число уничтоженных в Украине российских оккупантов достигло 35 тыс. – Генштаб ВСУ

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Украинские военные уничтожили тысячи единиц российской военной техники
Украинские военные уничтожили тысячи единиц российской военной техники
Фото: EPA

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли приблизительно 35 000 военных. Об этом 27 июня в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.

Другие потери россиян составили:

  • танки – 1552 (+20);
  • боевые бронированные машины – 3687 (+28);
  • артиллерийские системы – 771 (+7);
  • РСЗО – 243;
  • средства ПВО – 101 (+2);
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 184;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);
  • крылатые ракеты – 139;
  • корабли/катера – 14;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2575 (+11);
  • специальная техника – 60.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, артиллерия, Курахово, война России против Украины, Бахмут, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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