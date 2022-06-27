Число уничтоженных в Украине российских оккупантов достигло 35 тыс. – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 150 захватчиков.
Другие потери россиян составили:
- танки – 1552 (+20);
- боевые бронированные машины – 3687 (+28);
- артиллерийские системы – 771 (+7);
- РСЗО – 243;
- средства ПВО – 101 (+2);
- самолеты – 217;
- вертолеты – 184;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+6);
- крылатые ракеты – 139;
- корабли/катера – 14;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2575 (+11);
- специальная техника – 60.
"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и кураховском направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook
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Контекст:
В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.