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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Во-первых, это – красиво". Артиллеристы с помощью ССО уничтожили колонну РСЗО оккупантов в Донецкой области. Видео

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Артиллерия оккупантов всегда является приоритетной целью для ВСУ, особенно системы крупного калибра, отметили ССО (фото иллюстративное)
Артиллерия оккупантов всегда является приоритетной целью для ВСУ, особенно – системы крупного калибра, отметили ССО (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при поддержке Сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Донецкой области, в состав которой, в частности, входили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщается в Instagram ССО ВСУ.

"Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо"… Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, – говорится в сообщении. – Удачно наведя артиллерию, военные ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски".

Отмечается, что артиллерия российских оккупантов имеет преимущество над украинской, поэтому "всегда является приоритетной целью украинских военных", особенно, когда "речь идет о системах крупного калибра".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в настоящее время захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По данным Генштаба ВСУ на 25 июня, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 34,7 тыс. солдат. Кроме того, оккупанты потеряли 241 единицу РСЗО.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, военные, БТР, РСЗО, артиллерия, разведчики, РСЗО "Ураган", ВСУ, война России против Украины, БМП, ССО, потери России, российские оккупанты
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