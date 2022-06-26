"Во-первых, это – красиво". Артиллеристы с помощью ССО уничтожили колонну РСЗО оккупантов в Донецкой области. Видео

Артиллерия оккупантов всегда является приоритетной целью для ВСУ, особенно – системы крупного калибра, отметили ССО (фото иллюстративное) Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом сообщается в Instagram ССО ВСУ.

"Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо"… Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП, – говорится в сообщении. – Удачно наведя артиллерию, военные ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски".

Отмечается, что артиллерия российских оккупантов имеет преимущество над украинской, поэтому "всегда является приоритетной целью украинских военных", особенно, когда "речь идет о системах крупного калибра".

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