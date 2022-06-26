Украинские десантники сбили российский вертолет Ка-52

"Подразделением противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВСУ из ПЗРК "Игла" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", – говорится в сообщении.
В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ подчеркнули, что их подразделения продолжат уничтожать врагов из всего имеющегося вооружения.
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Десантники подразделений ДШВ ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Так, 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 5 июня стало известно о сбитом вертолете Ка-52.