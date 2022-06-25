Николаевский десантник "Иглой" сбил российский штурмовик Су-25 – командование

Об этом пресс-служба командования сообщила в Facebook.

"Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25. Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК "Игла", – отметили авторы сообщения.

Где именно это произошло, традиционно не сообщают.

Военнослужащий, который сбил самолет, пришел в армию добровольцем по мобилизации, добавили в командовании.

Скриншот: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Украинские военные сбивают из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российские боевые самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Это оружие советского образца, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. Военные, когда сбили "Иглой" Ка-52 "Аллигатор", шутили, что предоставленный Западом Stinger "пожалели". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток".

Война России против Украины. Главное (обновляется)