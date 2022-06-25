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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Николаевский десантник "Иглой" сбил российский штурмовик Су-25 – командование

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Десантник сбил бронированный российский штурмовик
Десантник сбил бронированный российский штурмовик
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины 24 июня сбил российский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом пресс-служба командования сообщила в Facebook. 

"Николаевский десантник сбил российский штурмовик Су-25. Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК "Игла", – отметили авторы сообщения. 

Где именно это произошло, традиционно не сообщают. 

Военнослужащий, который сбил самолет, пришел в армию добровольцем по мобилизации, добавили в командовании. 

Скриншот: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook
Скриншот: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

Украинские военные сбивают из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" российские боевые самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Это оружие советского образца, которое предназначено для поражения низколетящих воздушных целей. Военные, когда сбили "Иглой" Ка-52 "Аллигатор", шутили, что предоставленный Западом Stinger "пожалели". "Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генерального штаба ВСУ, общие потери РФ за 50 дней вторжения в Украину составили около 34,5 тыс. человек, 1507 танков, 216 самолетов183 вертолета и сотни единиц другой техники.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, самолет, десантники, самолеты, ВСУ, ПЗРК, война России против Украины
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