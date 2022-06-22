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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центре столицы появилась мини-скульптура Призрака Киева

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Призраку Киева посвятили мини-скульптуру
Призраку Киева посвятили мини-скульптуру
Фото: vechirniy.kyiv.ua

В центре украинской столицы появилась новая мини-скульптура проекта "Шукай!", посвященная легендарному летчику – Призраку Киева. Об этом сообщило 21 июня издание "Вечірній Київ".

Скульптуру разместили у главного входа в отель City Hotel на улице Богдана Хмельницкого, 56-а.

Автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко рассказала, что примета скульптуры: "Меня коснись – победу приблизь".

"Это такой важный образ для нас, украинцев. Он дает надежду и чувство защищенности, ведь над нашими головами есть смелые и такие искусные воины", – сказала Бевзенко.

Фото: vechirniy.kyiv.ua
Фото: vechirniy.kyiv.ua

По ее словам, идея создать такую мини-скульптуру возникла еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск, когда в социальных сетях появились истории об украинском летчике-асе, защищающем небо над Киевом и областью. Через три дня после начала вторжения СБУ писала, что он сбил уже 10 самолетов оккупантов

В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью. 

Контекст:

В Киеве уже установлено 37 бронзовых мини-скульптур проекта "Шукай!". У каждой есть табличка с QR-кодом, по которому можно узнать больше о символах столицы. 

В последний раз миниатюры проекта устанавливали в ноябре прошлого года – это были пять скульптур, посвященных меценатам, которые сформировали исторический облик Киева

Теги: Киев, самолет, авиация, самолеты, война России против Украины, скульптура, пилот
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