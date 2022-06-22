В центре столицы появилась мини-скульптура Призрака Киева

Скульптуру разместили у главного входа в отель City Hotel на улице Богдана Хмельницкого, 56-а.
Автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко рассказала, что примета скульптуры: "Меня коснись – победу приблизь".
"Это такой важный образ для нас, украинцев. Он дает надежду и чувство защищенности, ведь над нашими головами есть смелые и такие искусные воины", – сказала Бевзенко.
По ее словам, идея создать такую мини-скульптуру возникла еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск, когда в социальных сетях появились истории об украинском летчике-асе, защищающем небо над Киевом и областью. Через три дня после начала вторжения СБУ писала, что он сбил уже 10 самолетов оккупантов.
В конце апреля в Воздушных силах ВСУ заявили, что Призрак Киева – это сборный образ бойцов 40-й бригады тактической авиации, защищающих небо над Киевской областью.
В Киеве уже установлено 37 бронзовых мини-скульптур проекта "Шукай!". У каждой есть табличка с QR-кодом, по которому можно узнать больше о символах столицы.
В последний раз миниатюры проекта устанавливали в ноябре прошлого года – это были пять скульптур, посвященных меценатам, которые сформировали исторический облик Киева.