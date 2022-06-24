В России разбился военно-транспортный самолет Ил-76, погибло четыре человека

В результате погибло четыре человека. Еще пять пострадали, они госпитализированы. Сколько человек было на борту самолета, неизвестно.
В ведомстве заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без груза.
"Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", – говорится в сообщении.
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины.
По данным Генштаба ВСУ на утро 24 июня, потери российских оккупантов составили около 34 530 военных, а также 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 14 кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".