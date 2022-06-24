В России разбился военно-транспортный самолет Ил-76, погибло четыре человека

В результате погибло четыре человека. Еще пять пострадали, они госпитализированы. Сколько человек было на борту самолета, неизвестно.

В ведомстве заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет без груза.

"Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", – говорится в сообщении.