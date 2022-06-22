В России разбился второй за неделю боевой самолет Су-25, погиб пилот

В России утверждают, что самолет выполнял учебный полет Фото: wikipedia.org (архив)

Российские военные утверждают, что самолет без боекомплекта выполнял учебно-тренировочный полет и упал "в безлюдном месте".

Разрушений на земле нет, отметили в минобороны России.

Пилот погиб.

Это второй штурмовик Су-25, который разбился в РФ за последнюю неделю. 17 июня в Белгородской области потерпел крушение другой самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет, а вероятной причиной его падения стала техническая неисправность.