В России разбился второй за неделю боевой самолет Су-25, погиб пилот

Российские военные утверждают, что самолет без боекомплекта выполнял учебно-тренировочный полет и упал "в безлюдном месте".
Разрушений на земле нет, отметили в минобороны России.
Пилот погиб.
Это второй штурмовик Су-25, который разбился в РФ за последнюю неделю. 17 июня в Белгородской области потерпел крушение другой самолет Су-25. Пилот успел катапультироваться.
В пресс-службе Западного военного округа заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет, а вероятной причиной его падения стала техническая неисправность.
Россия использует штурмовики Су-25 в войне против Украины. Вооруженные силы Украины неоднократно сообщали о сбитии принадлежащих оккупантам самолетов этой модели.