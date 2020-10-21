В России разбился бомбардировщик Су-34, летчики катапультировались

При падении самолет не разрушил строения на земле, а летчики успели катапультироваться и не пострадали. Предварительной причиной крушения самолета назвали техническую неисправность.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился во время планового учебно-тренировочного полета в Хабаровском крае России, сообщило 21 октября российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на информацию Восточного военного округа.

Летчики успели катапультироваться, их здоровью ничего не угрожает. Членов экипажа эвакуировали на аэродром базирования, заявили в округе.

Полет проводили без боекомплекта. Крушение самолета не вызвало разрушений на земле. Как заявил агентству источник в ведомстве, причиной падения самолета могла стать техническая неисправность самолета.

Су-34 – российский двухместный самолет-бомбардировщики. Он предназначен для уничтожения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны. Его использовали во время конфликта в Южной Осетии 2008 года и в продолжающейся военной операции в Сирии, говорится на сайте militaryarms.ru.