В Канаде разбился легкий самолет, есть погибшие

На борту самолета, который потерпел крушение в 70 километрах от канадского Эдмонтона, находились 59-летний пилот и 48-летняя пассажирка.

26 сентября в Канаде разбился легкий самолет Harmon Rocket. Об этом со ссылкой на Канадскую королевскую конную полицию (RCMP) сообщил телеканал CBC.

Авиакатастрофа произошла в 70 километрах на юго-запад от Эдмонтона. Самолет упал на поле и загорелся.

На борту находились жители Роки-Маунтин-Хаус – 59-летний пилот и 48-летняя пассажирка. Они погибли.

По данным телеканала, самолет взлетел в Роки-Маунтин-Хаус.

Расследованием причин аварии занимается Совет по безопасности на транспорте.

Rocket – одномоторный двухместный американский самолет, созданный в 2000 году. Изготовлен с использованием алюминия.