В Южном Судане разбился самолет, СМИ сообщают о 17 погибших

По данным Xinhua, после падения грузового самолета в районе столицы Южного Судана Джубы выжил один человек, но он находится в критическом состоянии.

22 августа в Южном Судане после взлета с аэропорта в столице страны Джубе разбился грузовой самолет. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек, из которых двое – члены экипажа.

Очевидцы утверждают, что один человек выжил, его передали медикам в критическом состоянии.

Самолет, принадлежащий компании South West Aviation, направлялся в города Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату.

Причина крушения пока не озвучивается, отмечает Xinhua.