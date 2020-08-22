В Южном Судане разбился самолет, СМИ сообщают о 17 погибших

22 августа в Южном Судане после взлета с аэропорта в столице страны Джубе разбился грузовой самолет. Об этом сообщает Xinhua.
По данным агентства, в результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 17 человек, из которых двое – члены экипажа.
Очевидцы утверждают, что один человек выжил, его передали медикам в критическом состоянии.
Самолет, принадлежащий компании South West Aviation, направлялся в города Авейль и Вау, чтобы доставить зарплату.
Причина крушения пока не озвучивается, отмечает Xinhua.