В Индии при посадке разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Вечером 7 августа в индийском штате Керала во время посадки потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express
. В условиях сильного дождя лайнер не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе и упал в долину, развалившись на две части. В результате аварии погибло 18 человек
, более 120 пострадали. По данным СМИ, 20 человек находятся в критическом состоянии.