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В Индии при посадке разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж

Сегодня 10.57
Вечером 7 августа в индийском штате Керала во время посадки потерпел крушение самолет авиакомпании Air India Express. В условиях сильного дождя лайнер не смог остановиться на взлетно-посадочной полосе и упал в долину, развалившись на две части. В результате аварии погибло 18 человек, более 120 пострадали. По данным СМИ, 20 человек находятся в критическом состоянии.
Теги: Индия, авария, самолет, крушение, Air India
 

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