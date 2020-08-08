Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 20

Спустя четыре часа после падения в ущелье в Индии самолета авиакомпании Air India Express спасатели не достали из-под обломков авиалайнера двух человек.

Число жертв произошедшего 7 августа в индийском городе Карипур (штат Керала) крушения самолета авиакомпании Air India Express выросло до 20. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщил Hindustan Times.

Погибли оба пилота.

Количество раненых достигло 140 человек, тогда как ранее информировали о 120 пострадавших.

Издание отмечает, что после неудачного приземления лайнер упал в ущелье глубиной более 10 метров. Спустя четыре часа после крушения спасатели достали из-под обломков самолета всех людей, кроме двух.

Пассажирами рейса были граждане, которых забрали из-за границы в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Регулярные коммерческие авиарейсы в Индии прекращены.

Самолет, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение во время посадки. По информации управления гражданской авиации, самолет садился в условиях сильного дождя, не сбросив скорость. В итоге борт пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, упал в долину и разломился на две части.

По информации авиакомпании, в самолете было 190 человек: 184 пассажира, в том числе 10 детей, и шестеро членов экипажа. Около 15 человек из них после крушения находились в критическом состоянии.