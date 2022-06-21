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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Даже подбитый MBB Bo-105 может сесть и спасти экипаж". Украинский бизнесмен Громыко передал свой вертолет ВСУ

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Громыко: Задача каждого бизнесмена сегодня &mdash; максимально помогать ВСУ
Громыко: Задача каждого бизнесмена сегодня — максимально помогать ВСУ
Фото: Александр Громыко / Facebook

Украинский бизнесмен, владелец компании "Сатурн" Александр Громыко постоянно помогает ВСУ, закупил десятки автомобилей, оборудование и средства защиты, необходимые бойцам для отражения российской агрессии, а теперь передал Военно-воздушным силам собственный вертолет MBB Bo-105. Корреспонденту издания "ГОРДОН" Громыко рассказал о преимуществах этого летательного аппарата и о том, как он может использоваться в условиях войны.

Вертолет MBB Bo-105 Громыко приобрел более 10 лет назад. Ввезти его в Украину оказалось тогда непростой задачей. Поскольку в прошлом вертолет был на службе у военных, у спецслужб возникли вопросы.

"Из США вертолет пришел в контейнере в порт Одесса. СБУ сразу возбудила уголовное дело за незаконный ввоз военного вертолета. Три месяца я потратил на экспертизы и сбор документов, чтобы доказать, что задолго до покупки вертолет был переоборудован и выполнял гражданские полеты. Потом я на нем летал на завод в Черкассы, использовал для деловых поездок по стране. Это гораздо удобнее, чем на автомобиле", — пояснил Громыко.

Владимир Кличко и Александр Громыко. Фото из архива Александра Громыко
Владимир Кличко и Александр Громыко. Фото из архива Александра Громыко

Он рассказал, что в США бывшие военные вертолеты дешевле по цене, при этом они имеют небольшой налет по сравнению с гражданскими, поскольку по большей части стоят в ангаре на хранении. Когда истекает срок службы, военные летательные аппараты разоружают, снимают с них военные приборы и распродают. Так же поступили и с MBB Bo-105, который приобрел Громыко.

"У этого вертолета невероятная энерговооруженность, два газотурбинных двигателя и удачная конструкция. Он очень маневренный. Это один из немногих вертолетов, способных выполнить фигуры высшего пилотажа — петлю Нестерова. Он может летать, как говорится, вниз головой. Изначально вертолет предназначался для разведки и эвакуации раненых. Летать на нем мне очень нравилось. Был пилот, но поскольку я любитель авиации, управляю и самолетом, и вертолетом, то сам с удовольствием им управлял", — отметил Громыко.

По его данным, вертолет уже у военных проходит техническую подготовку, пилоты учатся им управлять, а бизнесмен надеется, что вскоре машина заступит на боевое дежурство.

"Я не исключаю, что на вертолет навесят специальное вооружение. Также его могут использовать для эвакуации раненых. Тяжелораненые часто погибают по дороге, их не успевают довезти до госпиталя. Вертолет может не лететь на передовой, чтобы не попасть под ПВО противника, но забрать раненых недалеко от линии фронта и затем быстро доставить в госпиталь в глубоком тылу. Уверен, он может спасти много жизней наших солдат", – подчеркнул Громыко.

Бизнесмен рассказал, что вспомнил о стоящем в ангаре вертолете еще в марте и несколько раз предлагал его военным.

"Я предлагал его воинским подразделениям, но не авиации, поэтому дело не двигалось. А недавно говорил с товарищем и поделился эмоциями: "Представляешь, у меня военный вертолет, предлагал его несколько раз, не берут!" Он сразу меня сконтактировал с советником в Генштабе, который курирует военную авиацию, и через несколько дней аппарат забрали. Там пришли в восторг от предложения", – поделился бизнесмен.

Фото: Громыко
Громыко: Даже если этот вертолет будет подбит, даже если хвост оторвется, он может сесть. Фото: Александр Громыко / Facebook

По его словам, вертолеты такого типа находятся на хранении в Германии, их постепенно демилитаризуют и распродают.

"Почему они не могут передать эти аппараты Украине, я не могу понять. Да,  это вертолеты 1980-х годов. Но мы же понимаем, какой жизненный цикл у них на войне. Если он 10–20 вылетов выполнит – уже хорошо. К слову, из-за того, что этот вертолет имеет высокую энерговооруженность и лопасти особой конструкции, даже если он будет подбит, даже если хвост оторвется, он может сесть. Конечно, он уже не сможет летать, но он может сесть и тем самым спасти экипаж. Сейчас, во время войны, это то, что нам нужно", – подчеркнул Громыко.

Он также сообщил, что имеет небольшой самолет Comp Air 7SLX и также предложил его ВСУ.

"В некоторых странах самолет Comp Air 7SLX использовался для подвоза грузов. Например, такие самолеты были в Ираке на авиабазе Киркука. Мой самолет сейчас по понятным причинам стоит в ангаре, не летает. Мне кажется, он тоже может пригодиться нашей армии", – подчеркнул бизнесмен.

Самолет Comp Air 7SLX. Фото: USAF, Jet Fabara / flightglobal.com
Самолет Comp Air 7SLX. Фото: USAF, Jet Fabara / flightglobal.com

Громыко рассказал, что как и все бизнесмены, сейчас помогает армии – передавал автомобили, ночные бинокли, бронежилеты, шлемы, каски. Он организовал закупку партии 500 биноклей ночного видения, но уже месяц не может завезти их из Польши из-за бюрократических трудностей.

"Надо отменить все ограничения на ввоз товаров двойного предназначения сейчас. Всякие лицензии, справки экспортного контроля, заверения писем военным атташе из посольства Польши и так далее приводят только к жуткому росту цен. Неужели нельзя договориться с поляками и все это отменить? Пусть везут и продают эти бинокли все, кому не лень, тогда цены на них резко уменьшатся. Бизнес насытил бы рынок и конкурировал между собой. А сейчас ты один раз купил – и снова за это браться уже не хочется", – резюмировал Громыко.

Еще одним направлением деятельности для него стала помощь Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели часто тушат пожары после обстрелов. Кроме того, возможна химатака, поэтому они должны быть обеспечены качественными противогазами для подобных случаев.

"Считаю, что задача каждого бизнесмена сегодня — максимально помогать ВСУ, потому что от победы зависит будущее нашей страны, бизнеса и наших семей", – заявил Громыко.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, самолет, бизнес, военные, авиация, вооружение, вертолет, ПВО, самолеты, ВСУ, авиабаза, Александр Громыко
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