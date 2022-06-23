В Украину выразить "непоколебимую поддержку" прибыл генпрокурор США, его визит не анонсировался

"В ходе необъявленной поездки генпрокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу выявления, задержания и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и злодеяниям", – написал он.
Коли также опубликовал видео, на котором Гарланд запечатлен вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.
In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV— Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022
В ходе визита в Украину генпрокурор США заявил, что прибыл для того, чтобы выразить "непоколебимую поддержку" Соединенных Штатов народу Украины "в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения", отмечает CNN.
Гарланд подчеркнул, что США предпринимают усилия, чтобы помочь украинским властям привлечь к ответственности тех, кто причастен к зверствам и военным преступлениям, "которые видел весь мир", и виновные в этих преступлениях спрятаться не смогут.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти заявляли, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления в ходе открытого вторжения. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля обещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, говорил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По информации прокурора Международного уголовного суда Карима Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.