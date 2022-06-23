В Украину выразить "непоколебимую поддержку" прибыл генпрокурор США, его визит не анонсировался

"В ходе необъявленной поездки генпрокурор Меррик Гарланд посетил Украину и подтвердил приверженность Соединенных Штатов делу выявления, задержания и судебного преследования лиц, причастных к военным преступлениям и злодеяниям", – написал он.

Коли также опубликовал видео, на котором Гарланд запечатлен вместе с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой.

In unannounced trip, Attorney General Merrick Garland Visits Ukraine, Reaffirms U.S. Commitment to Help Identify, Apprehend, and Prosecute Individuals Involved in War Crimes and Atrocities pic.twitter.com/GzHPGqOUYV — Anthony Coley (@AnthonyColeyDOJ) June 21, 2022

В ходе визита в Украину генпрокурор США заявил, что прибыл для того, чтобы выразить "непоколебимую поддержку" Соединенных Штатов народу Украины "в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения", отмечает CNN.

Гарланд подчеркнул, что США предпринимают усилия, чтобы помочь украинским властям привлечь к ответственности тех, кто причастен к зверствам и военным преступлениям, "которые видел весь мир", и виновные в этих преступлениях спрятаться не смогут.

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