Комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Украине "не удалось установить контакт" с Россией

Мозе сказал, что комиссии пока "не удалось установить контакт с Россией". По его словам, попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".
Глава комиссии отметил, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Украине. Комиссия побывала в Киеве, Харькове и Сумах, а также в Ирпене и Буче Киевской области.
По словам Мозе, в Буче и Ирпене комиссия получила данные "о своевольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы".
International experts helping Ukraine investigate alleged war crimes visited a village near Kyiv and toured a burnt-out school as well as a kindergarten and houses that were reduced to rubble when Russian troops pulled back from the area in April https://t.co/FMFaCOGdQV pic.twitter.com/BY87Je6huE— Reuters (@Reuters) June 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Комиссия была создана Советом ООН по правам человека в начале марта для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.
12 мая СПЧ ООН поддержал резолюцию об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии и попросил независимую международную комиссию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных". Комиссия прибыла в Украину в начале июня.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила 31 мая, что в Украине открыто уже около 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях, совершенных российской армией.
Полиция расследует гибель более 12 тыс. мирных украинцев за время полномасштабного вторжения РФ, сообщил 13 июня глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
По информации прокурора МУС Карима Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.