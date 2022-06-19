Комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Украине "не удалось установить контакт" с Россией

Совет ООН по правам человека создал комиссию для расследования военных преступлений в Украине еще в марте Фото: depositphotos.com

Мозе сказал, что комиссии пока "не удалось установить контакт с Россией". По его словам, попытки начать диалог с миссией России в Женеве "не увенчались успехом". Комиссия, однако, будет и далее пытаться "наладить контакт".

Глава комиссии отметил, что пока слишком рано обсуждать доказательства, собранные в Украине. Комиссия побывала в Киеве, Харькове и Сумах, а также в Ирпене и Буче Киевской области.

По словам Мозе, в Буче и Ирпене комиссия получила данные "о своевольных убийствах мирных жителей, уничтожении и разграблении имущества, а также о нападениях на гражданскую инфраструктуру, в том числе на школы".

International experts helping Ukraine investigate alleged war crimes visited a village near Kyiv and toured a burnt-out school as well as a kindergarten and houses that were reduced to rubble when Russian troops pulled back from the area in April https://t.co/FMFaCOGdQV pic.twitter.com/BY87Je6huE — Reuters (@Reuters) June 17, 2022

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Комиссия была создана Советом ООН по правам человека в начале марта для расследования нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время российского вторжения в Украину.

12 мая СПЧ ООН поддержал резолюцию об ухудшении ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии и попросил независимую международную комиссию провести расследование "событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей в конце февраля и марте 2022 года, включая их гендерный аспект, с целью привлечения к ответственности виновных". Комиссия прибыла в Украину в начале июня.