В Украину 7 июня приедет комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека – Кислица

Первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека посетит несколько мест в Украине, отметил Кислица Фото: Sergíy Kyslytsya / Facebook

Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Мероприятие транслировалось на сайте ООН.

"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", – сказал Кислица.

Он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а среди жертв российских насильников были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрированы смертельные случаи, добавил Кислица.

"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", – подчеркнул постпред Украины при ООН.

Россия "должна прекратить изнасилования, насилие и злодеяния, совершаемые российскими силами", подчеркнула во время выступления постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Совбез ООН принял резолюцию, которая признает изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности.

"Российские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты еще снимают это на видео. От этого кровь стынет", – заявила Томас-Гринфилд.

Она указала, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается прежде всего на РФ.

Специальная представительница по вопросам сексуального насилия в ходе военных конфликтов Прамила Паттен на заседании Совбеза ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека управления верховного комиссара ООН получила сообщения о 124 случаях сексуального насилия", – отметила она.

Большинство сообщений (56) касаются женщин, добавила Паттен.

В то же время, по ее словам, эти данные не отражают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной РФ против Украины.