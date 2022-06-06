В Украину 7 июня приедет комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека – Кислица

Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Мероприятие транслировалось на сайте ООН.
"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", – сказал Кислица.
Он отметил, что жалобы на сексуальные преступления, совершенные оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а среди жертв российских насильников были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрированы смертельные случаи, добавил Кислица.
"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", – подчеркнул постпред Украины при ООН.
Россия "должна прекратить изнасилования, насилие и злодеяния, совершаемые российскими силами", подчеркнула во время выступления постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Она напомнила, что Совбез ООН принял резолюцию, которая признает изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности.
"Российские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты еще снимают это на видео. От этого кровь стынет", – заявила Томас-Гринфилд.
Она указала, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается прежде всего на РФ.
Специальная представительница по вопросам сексуального насилия в ходе военных конфликтов Прамила Паттен на заседании Совбеза ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.
"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека управления верховного комиссара ООН получила сообщения о 124 случаях сексуального насилия", – отметила она.
Большинство сообщений (56) касаются женщин, добавила Паттен.
В то же время, по ее словам, эти данные не отражают масштабов сексуального насилия, обусловленного войной РФ против Украины.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.