ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак встретился с президентом организации "Яхад-Ин Унум", которая собирает доказательства военных преступлений России в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира
Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел онлайн-встречу с президентом организации "Яхад-Ин Унум" священником Патриком Дебуа и представителями Центра Симона Визенталя, которые занимаются расследованием военных преступлений России в Украине. Об этом 10 июня сообщил сайт Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира. По его словам, другие потенциальные агрессоры должны понять, что "зло всегда проигрывает, а преступников наказывают".

"В процессе этой работы для Украины очень полезен ваш опыт и ваши усилия по сбору доказательств и показаний. Нам также будет очень полезен опыт Центра Симона Визенталя, который охотился на нацистов по всему миру. И для Украины крайне важно вовлечь эту организацию в работу по привлечению к ответственности российских военных преступников", – сказал Ермак.

Он отметил, что сегодня необходимо документировать каждое преступление, которое совершают российские захватчики в Украине, и привлекать к этому внимание международного сообщества.

"Участники встречи подчеркнули, что человечество должно было навсегда запомнить страшные страницы трагедии Бабьего Яра, унесшей тысячи жизней. Однако сегодня российский агрессор, презирающий не только нормы международного права, но и основы морали, продолжает уничтожать украинцев", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ОП, французская организация "Яхад-Ин Унум" на протяжении 20 лет исследует и документирует факты геноцида евреев, ромов и другие массовые преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны. В частности, организация изучала трагедию Бабьего Яра в Киеве.

С начала российского вторжения в Украину Патрик Дебуа совместно с "Яхад-Ин Унум" реализует инициативу под названием "Проект расследования военных преступлений России: сбор доказательств". Ее воплощают в сотрудничестве с неправительственной организацией Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", в которой Дебуа является главой академического совета. Центр обеспечивает всю организационную работу по поиску свидетелей и документированию доказательств в Украине. Уже собраны данные о более чем 200 тысячах потенциальных мест преступлений российских войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.

Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеСейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он. 

В этот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что в Украине открыты уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.

По информации Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Теги: Россия, Украина, геноцид, вторжение, расследование, украинцы, война России против Украины, Бабий Яр, суд, Андрей Ермак, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита показала, как ее подстригли в РФ
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Очень красивый у вас папа". Tayanna показала прогулку с отцом в Праге
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Путин уничтожен". Служащий в ВСУ Попенко показал, во что превратил мишень с лицом президента РФ
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Самая красивая женщина на планете", "Этот конский хвост!" Лонгория показала фото в платье с множеством вырезов
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в в суп сыпал!" Макаревич прокомментировал заявление о причастности к "госперевороту в Беларуси"
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
Алисса Милано снялась в желто-синей футболке. Видео
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
  Солистка "Лисапетного батальона" Фалион о родственниках в РФ: Мы разные и никогда не будем друг друга понимать
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Ты так повзрослел в четыре года". Шоптенко перестала скрывать лицо сына
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Русский язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что им пользуется враг". Дорн заявил, что не будет отказываться от русскоязычных песен
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
"Машина стала домом, который украшают цветы от военных". Могилевская сделала селфи в авто после концерта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (189390)
2
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (92167)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (84964)
4
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (62419)
5
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (38818)
6
"Внутренность ее я еще тогда поняла. Ищет, где лучше". Учительница школы, где училась Ани Лорак, высказалась о замалчивающей войну певице (32503)
7
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (27765)
8
"Моя бесконечная любовь". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь (25806)
 
 
 
 