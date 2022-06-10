Ермак встретился с президентом организации "Яхад-Ин Унум", которая собирает доказательства военных преступлений России в Украине

Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира. По его словам, другие потенциальные агрессоры должны понять, что "зло всегда проигрывает, а преступников наказывают".
"В процессе этой работы для Украины очень полезен ваш опыт и ваши усилия по сбору доказательств и показаний. Нам также будет очень полезен опыт Центра Симона Визенталя, который охотился на нацистов по всему миру. И для Украины крайне важно вовлечь эту организацию в работу по привлечению к ответственности российских военных преступников", – сказал Ермак.
Он отметил, что сегодня необходимо документировать каждое преступление, которое совершают российские захватчики в Украине, и привлекать к этому внимание международного сообщества.
"Участники встречи подчеркнули, что человечество должно было навсегда запомнить страшные страницы трагедии Бабьего Яра, унесшей тысячи жизней. Однако сегодня российский агрессор, презирающий не только нормы международного права, но и основы морали, продолжает уничтожать украинцев", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ОП, французская организация "Яхад-Ин Унум" на протяжении 20 лет исследует и документирует факты геноцида евреев, ромов и другие массовые преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны. В частности, организация изучала трагедию Бабьего Яра в Киеве.
С начала российского вторжения в Украину Патрик Дебуа совместно с "Яхад-Ин Унум" реализует инициативу под названием "Проект расследования военных преступлений России: сбор доказательств". Ее воплощают в сотрудничестве с неправительственной организацией Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", в которой Дебуа является главой академического совета. Центр обеспечивает всю организационную работу по поиску свидетелей и документированию доказательств в Украине. Уже собраны данные о более чем 200 тысячах потенциальных мест преступлений российских войск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН. 16 марта Международный суд ООН обязал РФ немедленно прекратить войну в Украине. Российские власти отказались выполнять это решение.
Прокурор МУС Карим Хан лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав среди прочего в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения на гражданские объекты". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил данные меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. Сейчас, по его словам, в Украине работает группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул он.
В этот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что в Украине открыты уже порядка 15 тыс. уголовных производств о военных преступлениях.
По информации Хана на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.