Ермак встретился с президентом организации "Яхад-Ин Унум", которая собирает доказательства военных преступлений России в Украине

Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира Фото: president.gov.ua

Ермак подчеркнул, что российские оккупанты должны понести наказание, поскольку это принципиально важно не только для Украины, но и для всего мира. По его словам, другие потенциальные агрессоры должны понять, что "зло всегда проигрывает, а преступников наказывают".

"В процессе этой работы для Украины очень полезен ваш опыт и ваши усилия по сбору доказательств и показаний. Нам также будет очень полезен опыт Центра Симона Визенталя, который охотился на нацистов по всему миру. И для Украины крайне важно вовлечь эту организацию в работу по привлечению к ответственности российских военных преступников", – сказал Ермак.

Он отметил, что сегодня необходимо документировать каждое преступление, которое совершают российские захватчики в Украине, и привлекать к этому внимание международного сообщества.

"Участники встречи подчеркнули, что человечество должно было навсегда запомнить страшные страницы трагедии Бабьего Яра, унесшей тысячи жизней. Однако сегодня российский агрессор, презирающий не только нормы международного права, но и основы морали, продолжает уничтожать украинцев", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ОП, французская организация "Яхад-Ин Унум" на протяжении 20 лет исследует и документирует факты геноцида евреев, ромов и другие массовые преступления, совершенные нацистами во время Второй мировой войны. В частности, организация изучала трагедию Бабьего Яра в Киеве.

С начала российского вторжения в Украину Патрик Дебуа совместно с "Яхад-Ин Унум" реализует инициативу под названием "Проект расследования военных преступлений России: сбор доказательств". Ее воплощают в сотрудничестве с неправительственной организацией Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", в которой Дебуа является главой академического совета. Центр обеспечивает всю организационную работу по поиску свидетелей и документированию доказательств в Украине. Уже собраны данные о более чем 200 тысячах потенциальных мест преступлений российских войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)