В Кремле заявили, что не могут "ничего гарантировать" в отношении взятых в плен оккупантами в Украине американских добровольцев

Об этом в интервью NBC News, опубликованном 20 июня на сайте телеканала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это зависит от расследования", – сказал он.
По словам Пескова, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн якобы не имеют отношения к ВСУ, поэтому на них не распространяется действие Женевской конвенции.
"Будет суд, и будет решение суда, – отметил спикер Кремля. – Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления".
Двое бывших военнослужащих США Дрюке и Хьюн попали в плен к россиянам во время боев под Харьковом, сообщили The Telegraph их сослуживцы.
16 июня российский пропагандист Тимофей Васильев, который публикует в Telegram материалы в поддержку российского вторжения под ником The V, разместил фото, которое, по-видимому, подтверждает, что Дрюке и Хьюн были захвачены в плен российскими войсками. На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.
В Госдепартаменте США заявили, что находится в контакте с семьями Дрюке и Хьюна, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил гражданина Марокко Саадуна Брагима вместе с британцами Эйденом Аслином и Шоном Пиннером к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
"Медиазона" писала, что Аслин и Пиннер с 2018 года служили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Брагим жил в Украине с 2019 года и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. По рекомендации Аслина он тоже попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.