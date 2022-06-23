В Кремле заявили, что не могут "ничего гарантировать" в отношении взятых в плен оккупантами в Украине американских добровольцев

Дрюке и Хьюн якобы не имеют отношения к ВСУ, утверждает Песков Фото: EPA

Об этом в интервью NBC News, опубликованном 20 июня на сайте телеканала, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это зависит от расследования", – сказал он.

По словам Пескова, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн якобы не имеют отношения к ВСУ, поэтому на них не распространяется действие Женевской конвенции.

"Будет суд, и будет решение суда, – отметил спикер Кремля. – Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления".

Двое бывших военнослужащих США Дрюке и Хьюн попали в плен к россиянам во время боев под Харьковом, сообщили The Telegraph их сослуживцы.

16 июня российский пропагандист Тимофей Васильев, который публикует в Telegram материалы в поддержку российского вторжения под ником The V, разместил фото, которое, по-видимому, подтверждает, что Дрюке и Хьюн были захвачены в плен российскими войсками. На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.

В Госдепартаменте США заявили, что находится в контакте с семьями Дрюке и Хьюна, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

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