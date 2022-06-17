Российский пропагандист опубликовал фото американцев, попавших в плен под Харьковом

Александр Дрюке и Энди Хьюн, по данным СМИ, попали в плен во время боя под Харьковом 9 июня Скриншот: The V / Telegram

На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.

О том, что двое бывших военнослужащих США 9 июня попали в плен к РФ во время боев под Харьковом, сообщило накануне The Telegraph, ссылаясь на их сослуживцев.

Банни Дрюке, мать одного из них, сказала в интервью CNN, что Государственный департамент США сообщил ей о начавшейся проверке фотографии на достоверность.

Скриншот: The V / Telegram

По ее словам, сын отправился в Украину обучать солдат для борьбы с Россией, потому что "он чувствовал, что если [президента РФ Владимира] Путина не остановить сейчас, он будет становиться все смелее с каждым успехом и в конце концов может оказаться на американских берегах".

СNN отмечает, что по фото невозможно понять, где находится машина с пленными. Но попавшая в кадр коробка, из которой выпали консервные банки, была идентифицирована российским отделом редакции как "скумбрия с овощами", изготовленная российским производителем продуктов питания "Фрегат".