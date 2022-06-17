Российский пропагандист опубликовал фото американцев, попавших в плен под Харьковом

На фото видно, как двое мужчин находятся в кузове грузовика, они смотрят в камеру, держа руки за спиной.
О том, что двое бывших военнослужащих США 9 июня попали в плен к РФ во время боев под Харьковом, сообщило накануне The Telegraph, ссылаясь на их сослуживцев.
Банни Дрюке, мать одного из них, сказала в интервью CNN, что Государственный департамент США сообщил ей о начавшейся проверке фотографии на достоверность.
По ее словам, сын отправился в Украину обучать солдат для борьбы с Россией, потому что "он чувствовал, что если [президента РФ Владимира] Путина не остановить сейчас, он будет становиться все смелее с каждым успехом и в конце концов может оказаться на американских берегах".
СNN отмечает, что по фото невозможно понять, где находится машина с пленными. Но попавшая в кадр коробка, из которой выпали консервные банки, была идентифицирована российским отделом редакции как "скумбрия с овощами", изготовленная российским производителем продуктов питания "Фрегат".
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский о создании интернационального легиона, состоящего из иностранцев, желающих выступить на стороне Украины в войне против российских оккупантов. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ", сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.