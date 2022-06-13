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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В интернациональном легионе в Украине воюют добровольцы из 55 стран – спикер

Магру отказался говорить, сколько людей служит в легионе
Магру отказался говорить, сколько людей служит в легионе
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

К интернациональному легиону обороны Украины, созданному в связи с полномасштабным нападением РФ, присоединились добровольцы из 55 стран со всех континентов. Об этом заявил представитель легиона Дамьен Магру на брифинге, который транслировал медиацентр "Украина – Укринформ".

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

По его словам, больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы. Достаточно большое количество военных, по его словам, из стран Балтии и северных стран, среди которых спикер выделил Финляндию.

Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.

Отвечая на вопрос о финансировании, он отметил, что интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, выдаваемый ВСУ, и необходимо на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", – сказал спикер.

Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. заявлял еще 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины, чтобы "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Президент напомнил, что иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины.

Теги: США, Великобритания, Вооруженные силы Украины, добровольцы, ВСУ, иностранцы, финансирование, интернациональный легион
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