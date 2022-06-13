В интернациональном легионе в Украине воюют добровольцы из 55 стран – спикер

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.
По его словам, больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы. Достаточно большое количество военных, по его словам, из стран Балтии и северных стран, среди которых спикер выделил Финляндию.
Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.
Отвечая на вопрос о финансировании, он отметил, что интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.
"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, выдаваемый ВСУ, и необходимо на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", – сказал спикер.
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. заявлял еще 27 февраля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины, чтобы "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире". Президент напомнил, что иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины.