В интернациональном легионе в Украине воюют добровольцы из 55 стран – спикер

"У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

По его словам, больше всего в легионе американцев и британцев, за ними следуют поляки и канадцы. Достаточно большое количество военных, по его словам, из стран Балтии и северных стран, среди которых спикер выделил Финляндию.

Магру отказался назвать общее количество легионеров, сославшись на конфиденциальность информации.

Отвечая на вопрос о финансировании, он отметил, что интернациональный легион входит в состав Вооруженных сил Украины и финансируется из оборонного бюджета.

"Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружия и амуниции. У нас есть дополнительные благотворительные средства от частных доноров, прежде всего западных. Собранные на разных платформах средства мы тратим исключительно на оборудование для наших бойцов, которое не входит в стандартный военный пакет, выдаваемый ВСУ, и необходимо на поле боя, но не финансируется через государственные каналы Украины", – сказал спикер.