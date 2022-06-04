ГОРДОН
 
 
МИР

МИД Франции сообщил о гибели француза в Украине. СМИ уточняют, что он воевал против российских оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты выяснили, что француз погиб в Харьковской области
Журналисты выяснили, что француз погиб в Харьковской области
Фото: ЕРА (архив)

В ходе войны России против Украины погиб гражданин Франции, проинформировал 3 июня МИД Франции.

"Мы узнали печальную новость о том, что в боях в Украине был смертельно ранен француз. [...] Напомним, что Украина на всей своей территории является зоной боевых действий. В связи с этим официально не рекомендуется ездить в Украину по какой бы то ни было причине", – говорится в сообщении.

По данным французской радиостанции Europe 1, 32-летний мужчина погиб 1 июня в Харьковской области, он воевал в составе интернационального подразделения на стороне украинских сил обороны.

Журналисты выяснили, что француз погиб в результате артиллерийского обстрела.

Мать погибшего, по имени Екатерина, рассказала Europe 1, что в подразделении, где был его сын, воевали еще 12 солдат "разных национальностей".

Радиостанция отмечает, что он стал первым французом, погибшим с начала вторжения России в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 мая в результате обстрела российскими оккупантами эвакуационного автомобиля в Луганской области погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф – осколок снаряда пробил броню, и он получил смертельное ранение в шею.

Теги: Украина, Франция, смерть, война, МИД Франции, Харьковская область, артиллерия, вторжение, журналисты, обстрелы, иностранцы, война России против Украины, погибшие, интернациональный легион
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
  Фагот: В Харькове были пророссийские настроения. У меня яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"В эту ужасную дату хочу, чтобы каждый из нас помолился за наших героев". Осадчая поблагодарила украинских защитников
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
"Ты будешь самой лучшей мамой". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Остин Грин показал беременную возлюбленную
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd записала песню с моим вокалом, я офигел
  Хлывнюк: Когда Pink Floyd записала песню с моим вокалом, я офигел G
Дмитрий ГОРДОН
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
Стало известно, где теперь намерена выступать замалчивающая российскую агрессию в Украине Ани Лорак
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (133868)
2
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (75335)
3
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (72032)
4
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (47028)
5
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (36421)
6
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (29594)
7
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (27786)
8
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы (26976)
 
 
 
 