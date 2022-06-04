МИД Франции сообщил о гибели француза в Украине. СМИ уточняют, что он воевал против российских оккупантов

"Мы узнали печальную новость о том, что в боях в Украине был смертельно ранен француз. [...] Напомним, что Украина на всей своей территории является зоной боевых действий. В связи с этим официально не рекомендуется ездить в Украину по какой бы то ни было причине", – говорится в сообщении.

По данным французской радиостанции Europe 1, 32-летний мужчина погиб 1 июня в Харьковской области, он воевал в составе интернационального подразделения на стороне украинских сил обороны.

Журналисты выяснили, что француз погиб в результате артиллерийского обстрела.

Мать погибшего, по имени Екатерина, рассказала Europe 1, что в подразделении, где был его сын, воевали еще 12 солдат "разных национальностей".

Радиостанция отмечает, что он стал первым французом, погибшим с начала вторжения России в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)