Интернациональный легион обороны Украины призвал РФ относиться к пленным согласно Женевской конвенции

По данным Магру, правительства Украины и Великобритании предпринимают шаги для обмена на пленных россиян трех военнослужащих, "приговоренных" боевиками к смертной казни Фото: Media Center Ukraine / Facebook

По его словам, российская оккупационная власть намерена "судить" как наемника британца Эндрю Хилла, который является военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ и был взят в плен россиянами в конце апреля в Николаевской области.

"Мы не знаем, получает ли он лечение. Мы не знаем, что россияне и их приспешники планируют для него. Мы очень обеспокоены этой ситуацией и настойчиво призываем российские власти относиться к Эндрю Хиллу как к военнопленному в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказал Магру.

У Хилла подписан контракт с ВСУ, поэтому он является комбатантом, согласно Третьей Женевской конвенции. Также комбатантами являются и "приговоренные" боевиками "ДНР" к смертной казни британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим – у них тоже подписаны контракты с ВСУ, подчеркнул он.

По данным Магру, правительства Украины и Великобритании предпринимают шаги для обмена этих военнослужащих на пленных россиян, добавил он.