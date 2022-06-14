Интернациональный легион обороны Украины призвал РФ относиться к пленным согласно Женевской конвенции

По его словам, российская оккупационная власть намерена "судить" как наемника британца Эндрю Хилла, который является военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ и был взят в плен россиянами в конце апреля в Николаевской области.
"Мы не знаем, получает ли он лечение. Мы не знаем, что россияне и их приспешники планируют для него. Мы очень обеспокоены этой ситуацией и настойчиво призываем российские власти относиться к Эндрю Хиллу как к военнопленному в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказал Магру.
У Хилла подписан контракт с ВСУ, поэтому он является комбатантом, согласно Третьей Женевской конвенции. Также комбатантами являются и "приговоренные" боевиками "ДНР" к смертной казни британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим – у них тоже подписаны контракты с ВСУ, подчеркнул он.
По данным Магру, правительства Украины и Великобритании предпринимают шаги для обмена этих военнослужащих на пленных россиян, добавил он.
Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня "приговорил" британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к "смертной казни" за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР". По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "потрясен" этим "приговором".
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Аслин, Пиннер и Брагим являются законными комбатантами, служащими в ВСУ и призвал РФ и ее марионеток уважать международное право.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.