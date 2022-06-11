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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН заявили, что "смертные приговоры" террористов "ДНР" для троих иностранцев приравниваются к военному преступлению

Террористы вынесли "приговоры" троим иностранцам 9 июня
Террористы вынесли "приговоры" троим иностранцам 9 июня
Фото: EPA

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило "смертные приговоры" так называемого суда террористов "ДНР" для троих иностранцев, которые воевали за Украину. Об этом пресс-служба УВКПЧ заявила 10 июня.

"Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", – заявила представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

Она отметила, что по информации украинского командования, все мужчины были в составе украинских Вооруженных сил, и "если это так, то их нельзя считать наемниками".

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация всегда выступала и будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"И мы призываем, чтобы задержанным комбатантам была предоставлена международная защита и чтобы с ними обращались в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Так называемый суд террористической организации "ДНР" 9 июня "приговорил" британцев Эйдона Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима к "смертной казни" за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР". По информации российского "Интерфакса", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что "потрясен" этим "приговором".

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Аслин, Пиннер и Брагим являются законными комбатантами, служащими в ВСУ и призвал РФ и ее марионеток уважать международное право.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: смертная казнь, террористы, пленные, ДНР, война России против Украины, Шон Пиннер, Эйден Аслин, Саадун Брагим
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