В ООН заявили, что "смертные приговоры" террористов "ДНР" для троих иностранцев приравниваются к военному преступлению

"Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", – заявила представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

Она отметила, что по информации украинского командования, все мужчины были в составе украинских Вооруженных сил, и "если это так, то их нельзя считать наемниками".

Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге заявил, что организация всегда выступала и будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

"И мы призываем, чтобы задержанным комбатантам была предоставлена международная защита и чтобы с ними обращались в соответствии с Женевскими конвенциями", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)