Британские военные подписывали контракт с ВСУ, имеют статус пленных и не попадают под приговор боевиков "ДНР" – Гайдай

Об этом 10 июня заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на BBC Radio 4, эфир цитирует Inside headline.

"Все иностранцы, которые приезжают воевать на стороне Украины, подписывают документы с Вооруженными силами, следовательно, они получают официальный статус военнослужащих", – сказал он.

Поэтому Аслин и Пиннер, а также осужденный с ними марокканец Сааудун Брагим подпадают под Женевскую конвенцию, если их берут в плен, и смертная казнь к ним не применима, считает Гайдай.

"Насколько я знаю, адвокаты уже обжаловали этот приговор, и я считаю, что происходящее – это просто политическое давление со стороны России", – добавил он.