Британские военные подписывали контракт с ВСУ, имеют статус пленных и не попадают под приговор боевиков "ДНР" – Гайдай

Об этом 10 июня заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на BBC Radio 4, эфир цитирует Inside headline.
"Все иностранцы, которые приезжают воевать на стороне Украины, подписывают документы с Вооруженными силами, следовательно, они получают официальный статус военнослужащих", – сказал он.
Поэтому Аслин и Пиннер, а также осужденный с ними марокканец Сааудун Брагим подпадают под Женевскую конвенцию, если их берут в плен, и смертная казнь к ним не применима, считает Гайдай.
"Насколько я знаю, адвокаты уже обжаловали этот приговор, и я считаю, что происходящее – это просто политическое давление со стороны России", – добавил он.
Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
Друг Алина, бывший американский солдат Бреннан Филлипс считает, что его смертный приговор только "воодушевит" тех, кто сопротивляется наступлению России. Об этом он рассказал в эфире BBC Newsnight, сообщает BBC. "Какой бы эффект они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он.