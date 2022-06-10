Джонсон "потрясен" смертным приговором, вынесенным британцам в "ДНР", и приказал добиться их освобождения – СМИ

"Он внимательно следит за этим делом и попросил министров сделать все, что в их силах, чтобы вернуть наших людей к семьям как можно быстрее", – сказал он.

По мнению Джонсона, которое озвучил пресс-секретарь, Эспин и Пиннер получили защиту в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Представитель Джонсона проинформировал, что официальный Лондон находится в контакте с украинскими официальными лицами.

На вопрос, будет ли Великобритания говорить с Москвой по этому поводу, он ответил, что "у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами".

Сегодня же министр иностранных дел Лиз Трасс написала в Twitter, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой они определили так называемый приговор как вопиющее нарушение Женевской конвенции.

"В беседе с главой украинского МИД Кулебой обсудили усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину против варварского вторжения Путина", – говорится в сообщении.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.



The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6 — Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022