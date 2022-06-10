Джонсон "потрясен" смертным приговором, вынесенным британцам в "ДНР", и приказал добиться их освобождения – СМИ

"Он внимательно следит за этим делом и попросил министров сделать все, что в их силах, чтобы вернуть наших людей к семьям как можно быстрее", – сказал он.
По мнению Джонсона, которое озвучил пресс-секретарь, Эспин и Пиннер получили защиту в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Представитель Джонсона проинформировал, что официальный Лондон находится в контакте с украинскими официальными лицами.
На вопрос, будет ли Великобритания говорить с Москвой по этому поводу, он ответил, что "у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами".
Сегодня же министр иностранных дел Лиз Трасс написала в Twitter, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой они определили так называемый приговор как вопиющее нарушение Женевской конвенции.
"В беседе с главой украинского МИД Кулебой обсудили усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину против варварского вторжения Путина", – говорится в сообщении.
Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.— Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022
The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6
Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".
Глава британского МИД Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.
Друг Аслина, бывший американский солдат Бреннан Филлипс считает, что его смертный приговор только "воодушевит" тех, кто сопротивляется наступлению России. Об этом он рассказал в эфире BBC Newsnight, сообщает BBC. "Какого бы эффекта они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он.