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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон "потрясен" смертным приговором, вынесенным британцам в "ДНР", и приказал добиться их освобождения – СМИ

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Джонсон поручил министрам вернуть военных как можно быстрее
Джонсон поручил министрам вернуть военных как можно быстрее
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "потрясен" смертными приговором, вынесенным военнослужащим Эйдену Аслину и Шону Пиннеру в оккупированном Россией Донецке, и приказал министрам сделать "все, что в их силах", чтобы добиться освобождения. Об этом на брифинге 10 мая сообщил спикер премьера, пишет The Guardian.

"Он внимательно следит за этим делом и попросил министров сделать все, что в их силах, чтобы вернуть наших людей к семьям как можно быстрее", – сказал он.

По мнению Джонсона, которое озвучил пресс-секретарь, Эспин и Пиннер получили защиту в соответствии с Женевской конвенцией как военнослужащие Вооруженных сил Украины. 

Представитель Джонсона проинформировал, что официальный Лондон находится в контакте с украинскими официальными лицами.

На вопрос, будет ли Великобритания говорить с Москвой по этому поводу, он ответил, что "у нас нет регулярного взаимодействия с россиянами".

Сегодня же министр иностранных дел Лиз Трасс написала в Twitter, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой они определили так называемый приговор как вопиющее нарушение Женевской конвенции.

"В беседе с главой украинского МИД Кулебой обсудили усилия по освобождению военнопленных, удерживаемых российскими марионетками. Решение против них является вопиющим нарушением Женевской конвенции. Великобритания продолжает поддерживать Украину против варварского вторжения Путина", – говорится в сообщении.

Контекст:

Так называемый "суд" террористической организации "ДНР" 9 июня приговорил Аслина, Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. В частности, их признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Глава британского МИД Трасс категорически осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников страны, в том числе граждан других государств, воюющих в составе ВСУ.

Друг Аслина, бывший американский солдат Бреннан Филлипс считает, что его смертный приговор только "воодушевит" тех, кто сопротивляется наступлению России. Об этом он рассказал в эфире BBC Newsnight, сообщает BBC. "Какого бы эффекта они ни ожидали от этой провокации, они не добьются желаемого. Я думаю, что это взбодрит людей больше, чем что-либо еще", – сказал он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, оккупация, смертная казнь, плен, пленные, приговор, Борис Джонсон, Дмитрий Кулеба, ВСУ, война России против Украины, Лиз Трасс, российские оккупанты
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